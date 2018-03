TV | Rai Scuola | “Digital World” esplora il mondo degli algoritmi

Maltempo - niente scuole chiuse a Olbia : domani 28 FebbRaio si torna a scuola : scuole aperte domani a Olbia eccezion fatta per quelle della frazione collinare di Berchideddu. Lo ha stabilito il sindaco Settimo Nizzi con una ordinanza firmata in serata. Nel frattempo il primo cittadino fa un bilancio della giornata caratterizzata dall’abbondante nevicata della notte. “Subito dopo aver ricevuto il bollettino meteo che annunciava la neve per oggi, abbiamo deciso di adottare diverse misure precauzionali – ...

Ti comporti male a scuola? Niente note - dovRai pulire le aule per punizione : La notizia arriva da Novi Ligure, città di circa 30mila abitanti in provincia di Alessandria, e siamo certi avrà nei prossimi giorni una vasta eco: basta con le note, i sette in condotta e le sospensioni disciplinari. Gli studenti indisciplinati dovranno pulire le aule della loro scuola. Parola del professor Giampaolo Bovone, preside del Liceo 'Edoardo Amaldi', avente sede nella cittadina piemontese. Praticamente gli alunni che si comporteranno ...

Palermo : Raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Nuovo raid nella scuola 'De Gasperi' di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell'istituto. Da giovedì not

Palermo : Raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Nuovo raid nella scuola ‘De Gasperi’ di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell’istituto. Da giovedì notte non funziona l’allarme perché in un altro raid, probabilmente gli stessi ladri, hanno distrutto l’impianto ...

Palermo : Raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Nuovo raid nella scuola ‘De Gasperi’ di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell’istituto. Da giovedì notte non funziona l’allarme perché in un altro raid, probabilmente gli stessi ladri, hanno distrutto l’impianto ...

Adesione sciopero e mobilitazione della scuola 23 febbRaio 2018 : Lo sciopero del 23 febbraio vedrà la partecipazione di diverse categorie di docenti?. Al riguardo è pervenuto in redazione il seguente comunicato stampa. Comunicato Stampa I Nastrini Liberi Uniti, il Comitato Non si Svuota il Sud, il Coordinamento docenti fase C, il Comitato 8000 esiliati fase B e l’Osservatorio Diritti scuola aderiscono allo sciopero ed […] L'articolo Adesione sciopero e mobilitazione della scuola 23 febbraio 2018 ...

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim’ora : sparatoria in una scuola in Florida - un morto e molti feriti (14 febbRaio) : Ultime Notizie di oggi, ultim'ora: abusi sessuali, Medici senza Frontiere come Oxfam. Vasto incendio palazzo a Milano Quarto oggiaro. Pil cresce all'1,4%, top da 7 anni.(14 febbraio 2018).(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:53:00 GMT)

Sciopero scuola 23 febbRaio 2018 : perché e info studenti : Si avvicina a grandi passi lo Sciopero della scuola del 23 febbraio 2018. I temi caldi della nuova serrata sono più o meno sempre gli stessi, anche se stavolta si punta il dito contro il nuovo contratto definito miserabile. Il precariato e i conseguenti chiarimenti del Governo, i rinnovi dei contratti e i diplomati magistrali che non trovano collocazione sono solo alcuni dei problemi relativi alla scuola che chiedono soluzioni. Lo stop arriva ...

Contratti statali/ Firmato rinnovo Scuola - ribellione Usb : “sciopero il 23 febbRaio” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 12 febbraio 2018: rinnovo Scuola Firmato, in tanti lo contestano. Usb, "pronti allo sciopero il prossimo 23 febbraio". Bonus e merito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 04:47:00 GMT)

Scuola : rialziamo la testa. No al miserabile contratto - sciopero generale il 23 febbRaio : ... alla magistratura, all'esercito ed alla polizia, , da 35 hanno corroso gli stipendi perché impongono 'aumenti' adeguati al calcolo sull'inflazione 'programmata' che fa il Ministro dell'Economia pro-...

Amici 17/ Diretta 3 febbRaio 2018 : Einar in sfida - lascerà la scuola? : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:29:00 GMT)

Ultime contratti statali 2018 - scuola : novità oggi 2 febbRaio sanzioni a docenti Video : Novita' sul rinnovo dei contratti #statali e, nel particolare, della #scuola arrivano dalla bozza di #contratto che è stata proposta dall'Aran ai sindacati nei giorni scorsi. Nel dettaglio, oltre alle questioni economiche degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale scuola, il documento contiene novita' sui procedimenti disciplinari. Ai dirigenti scolastici, informa il sindacato Gilda Insegnanti, verrebbe dato il potere di sospendere ...

Concorso scuola 2018 - è ufficiale : al via le domande dal 20 FebbRaio - ecco come Video : Oggi, 1 Febbraio 2018, si è tenuto un incontro molto importante e atteso tra i sindacati e i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Il #Concorso scuola 2018 è stato ufficializzato ed in particolare il primo dei tre concorsi che si terranno in quest'anno, cioè quello riservato agli abilitati. Ebbene il Miur ha comunicato ai sindacati che le domande dei docenti abilitati che decideranno di aderire al bando, dovranno ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Los Angeles : sparatoria a scuola - feriti 2 studenti (1 febbRaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: lotta ai tumori e Leucemia, bimbo salvato con terapia di cellule riprogrammate. sparatoria in una scuola a Los Angeles, feriti e arresti (1 febbraio 2018).(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:15:00 GMT)