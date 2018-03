lagazzettadelmezzogiorno

: Russiagate: Mueller interroga McCabe. Comey, ex capo Fbi, contro Trump: 'Ora si saprà chi è onesto e chi no' - repubblica : Russiagate: Mueller interroga McCabe. Comey, ex capo Fbi, contro Trump: 'Ora si saprà chi è onesto e chi no' - RadioLondra_ : Trump, McCabe non ha appunti su di me - thexeon : Trump, McCabe non ha appunti su di me -

(Di domenica 18 marzo 2018) NEW YORK, 18 MAR - ''Ho trascorso poco tempo cone non ha mai presoquando era con me. Non credo che abbia alcun appunto tranne che per portare avanti la sua agenda. Le stesse bugie di ...