Trovato scheletro in bosco del Friuli

Scoperte ossa umane in unnella zona del greto del Torre, tra Fiumicello e Villa Vicentina (Udine). A trovarle un uomo del posto che stava passeggiando con il cane. L'animale ha cominciato ad annusare il terreno in un punto impervio attirando l'attenzione del padrone che ha chiamato i carabinieri. Loè stato ricomposto: domani verrà esaminato dal medico legale. Si indaga per capire a chi appartengono i resti umani: forse di una persona scomparsa da tempo.(Di domenica 18 marzo 2018)