Trionfo per Treviso-Belluno | Rovigo sesto

Russia - Putin presidente per la quarta volta con il 72 - 53% : è il Trionfo dello zar : Russia, secondo gli exit-poll Putin trionfa con il 73,9%. Lo zar sarebbe stato dunque rieletto presidente per la quarta volta. Il dato è pubblicato dal centro demoscopico statale Vtsiom...

Karate - Premier League 2018 : kata tinto d’azzurro a Rotterdam! Italia maschile in Trionfo - terzo posto per Luca Maresca : Un trio spettacolare colora Rotterdam d’azzurro. GianLuca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre del kata, valida per la terza tappa della Premier League 2018 di Karate. Gli azzurri hanno letteralmente dominato la sfida con l’Iran, sconfitto 5-0 nella finale, che ha coronato un percorso avviato superando 3-2 al primo turno un altro team iraniano, per poi battere 4-1 la Croazia e ...

Milano-Sanremo 2018 - lo Squalo arriva da solo! Trionfo epico per Vincenzo Nibali - sempre più nel mito! : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia: arriva un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con un’azione da fenomeno va a prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma. Da 12 anni, dalla vittoria di Pozzato, l’Italia non riusciva ad imporsi ...

Sofia Goggia - sei un FENOMENO! Altro Trionfo per l’azzurra - che dominio in superG ad Are! : Un finale di stagione eccezionale quello di Sofia Goggia. Dopo la conquista della Coppa di discesa, la bergamasca trionfa nel superG di Are, centrando la sua quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Ennesimo capolavoro di Sofia in una gara ancora condizionata dal forte vento, che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza. Lombarda fenomenale soprattutto nella parte iniziale e poi bravissima a lasciar scorrere gli sci in ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : FAVOLOSA GOGGIA : E' Trionfo!!! Brignone quinta! Coppa ancora a Tina Weirather : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are , Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi ...

Tirreno-Adriatico 2018 : sfida in casa Team Sky tra Kwiatkowksi e Thomas per il Trionfo. Damiano Caruso ci prova : Una edizione molto incerta quella di quest’anno della Tirreno-Adriatico: non ci sono state tappe durissime, anche se i ritmi sono stati sempre molto alti e la startlist presentava davvero tantissimi corridori di livello eccezionale. L’assenza di una salita in stile Terminillo (che aveva visto l’anno scorso trionfare il poi vincitore della maglia azzurra Nairo Quintana), assolutamente non paragonabile a Sassotetto, ha mantenuto ...

Ronde Van Drenthe 2018 : Trionfo per il ceco Frantisek Sisr : Epilogo a sorpresa in Olanda per 56esima edizione della Ronde Van Drenthe, corsa di classe 1.1 che si svolge in un periodo davvero pieno del calendario del ciclismo internazionale (abbiamo visto infatti nella stessa giornata Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico). La startlist non era dunque dotata al massimo: a vincere è stato il ceco Frantisek Sisr. Il pavé posto nel percorso olandese ha messo in crisi il gruppo che non è riuscito a chiudere il gap ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : Trionfo ALL’ULTIMO RESPIRO! Attesa per il biathlon - gli azzurri deludono in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : capolavoro azzurro a Mosca. Perathoner/Visintin in Trionfo - l’Italia vince la Sfera di Cristallo! : Non poteva chiudersi meglio il weekend di Coppa del Mondo in quel di Mosca per quanto riguarda l’Italia dello Snowboardcross. Dopo il doppio podio di ieri nelle gare individuali, tra uomini e donne, con Michela Moioli che si è portata a casa la Sfera di Cristallo, oggi è arrivato il trionfo di Emanuel Perathoner ed Omar Visintin nella prova a squadre. Un vero e proprio capolavoro quello firmato dai due veterani della squadra azzurra. Prima ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra 22-16. L’Irlanda è campionessa - Trionfo per i transalpini : Epilogo clamoroso nel secondo match di questa quarta giornata del Sei Nazioni di Rugby: a Parigi si impone la Francia per 22-16 sull’Inghilterra e chiude le speranze di vittoria nel trofeo per quanto riguarda il XV della Rosa. L’Irlanda, dopo il successo nel pomeriggio sulla Scozia, conquista ufficialmente la manifestazione e settimana prossima avrà chance per tentare il Grand Slam. Match tesissimo nella prima frazione di gioco. Gli ...

Cavriago - dall'orgoglio per il busto di Lenin al Trionfo del Movimento 5 Stelle : Cavriago è un comune di poco meno di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia. Nel centro storico c'è un busto a cui i cavriaghesi tengono molto: è quello di Lenin. Lo realizzarono nel 1922 alcuni operai della città ucraina di Lugansk, per metterlo davanti a fabbrica di treni. Trafugato durante l'occupazione tedesca della seconda guerra mondiale, arrivò in Italia e finì nelle mani dei partigiani. Riconsegnato all'ambasciata ...