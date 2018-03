Treviso | Primavera in Castello | da scoprire oltre 100 artigiani dell' eccellenza 2

Treviso : Primavera in Castello - da scoprire oltre 100 artigiani dell'eccellenza : Treviso, mar. (AdnKronos) - Al Castello di Roncade si prepara l'edizione 2018 di Primavera in Castello. Quest'anno le date da segnare in agenda sono il 7 e 8 Aprile; una bella opportunità per venire a scoprire un elegante vetrina, tra le più rilevanti in Veneto, dedicata agli amanti dell’abbigliamen