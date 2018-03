Traffico di esseri umani | Tripoli si muove

Tassa per vedere i porno online - proposta in Usa : “Si riduce il Traffico di esseri umani” : Tassa per vedere i porno online, proposta in Usa: “Si riduce il traffico di esseri umani” La proposta di legge, presentata al Parlamento dello stato della Virginia, è destinata a contrapporre chi è convinto che si riduca il traffico di umani e chi invece la reputa come un attacco alla libertà personale.Continua a leggere La […] L'articolo Tassa per vedere i porno online, proposta in Usa: “Si riduce il traffico di esseri umani” sembra ...

Missione in Niger - sì della Camera : 470 soldati per contrasto al Traffico di esseri umani : L'Aula della Camera dà il via libera alle missioni internazionali, tra cui quelle nuove in Niger, Tunisia, Sahara occidentale e Repubblica Centrafricana. Nella votazione i deputati di Fi e di Fratelli ...

Missione in Niger - sì della Camera : 470 soldati per contrasto al Traffico di esseri umani : L'Aula della Camera dà il via libera alle missioni internazionali, tra cui quelle nuove in Niger, Tunisia, Sahara occidentale e Repubblica Centrafricana. Nella votazione i deputati di Fi e di Fratelli ...