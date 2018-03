Tour del Langkawi | Guardini vince ed è leader

Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in Tour nel 2018 - dettagli e condizioni della nuova prevendita : Dopo una prima massiccia vendita negli scorsi mesi, è tempo di un Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018: dal 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, saranno disponibili in prevendita nuovi biglietti per assistere ai concerti del VascoNonStop Live al via dal primo giugno a Torino. Il fanclub di Vasco Rossi ha diffuso alcune indicazioni utili per partecipare alla prevendita del Secondo lotto, ricordando di acquistare i ...

Francesca Michielin : il coraggio del «2640 Tour» : I suoi mille ascolti musicali, la sua sensibilità per il mondo che la circonda, quel suo essere nerd, lo spirito bambino: su quel palco in quasi due ore abbiamo sentito e visto tutto di lei. Il «2640 ...

Vincenzo Nibali - non finisce qui! Le nuove sfide dello Squalo! Fiandre e Liegi prima del Tour de France. Poi il Mondiale… : Vincenzo Nibali ha compiuto un passo nel mito vincendo la Milano-Sanremo: il suo attacco sul Poggio, la discesa pennellata alla perfezione e gli ultimi due chilometri con il cuore in gola per contenere il rientro del gruppo sono entrati di diritto nella grande antologia del ciclismo, pagina indelebile della storia del pedale. Lo Squalo ha commosso gli appassionati, ha illuminato le scene e ha vinto la sua prima Classicissima, la terza Monumento ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat. BRONZO ITALIA!!!! Abbiati e Andreatta sul terzo gradino del podio in Oman : Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta hanno scritto un piccolo capitolo di storia del Beach volley italiano questo pomeriggio a Muscat in Oman. Per la prima volta, infatti, una coppia azzurra non facente parte della Nazionale sale sul podio di un torneo del World Tour. Certo il nuovo calendario con tanti tornei anche alla portata delle coppie emergenti aiuta questi exploit ma nulla toglie alla bella impresa della coppia Abbiati/Andreatta che porta ...

Carabinieri : il Tour della legalità fa tappa al liceo 'da Vinci' di Fasano : Fasano - Nella giornata di venerdì , 16 marzo, i Carabinieri della compagnia di Fasano, nell'ambito dei seminari per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli studenti del liceo ...

Champions League - Juventus e Roma/ Date e calendario delle partite : Tour de force fra coppa e Serie A : Champions League, Juventus e Roma, Date e calendario delle partite: tour de force fra coppa e Serie A. La Vecchia Signora e la Lupa, chiamate ad un periodo senza sosta(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Edilportale Tour 2018 ha portato a Pescara gli esperti della nuova edilizia : Tesi avvalorata da Elena Stoppioni, ‎Presidente della Federazione Cdo edilizia, secondo la quale per uscire dalla crisi bisogna lavorare sui driver della ripartenza: green economy ed economia ...

Golf - PGA Tour 2018 : Henrik Stenson conclude in vetta il primo round dell’Arnold Palmer Invitational : La Florida continua ad abbracciare il PGA Tour 2018 con il via dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) il primo round premia Henrik Stenson. Lo svedese, campione Major, ha concluso il giro d’esordio con lo score di -8 (64 colpi), frutto di 9 birdie ed un solo bogey. Seconda posizione con una lunghezza da recuperare per gli ...

Comincia il Tour de force del Piacenza : sabato il big match di Pisa : Segui Pisa Piacenza in diretta su STADIO SOUND , ascolta RADIO SOUND , la radio dello sport piacentino. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Nel girone di ritorno il Piacenza ha totalizzato una media punti da formazione di vertice della classifica. Abbiamo sentito questa tesi tante volte nelle ultime settimane, a Cominciare dalla ...

Ermal Meta ha svelato le prime date del Non Abbiamo Armi Tour : Splendide notizie per i fan di Ermal Meta! [arc id=”d6f7eb16-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Il cantante di “Non mi avete fatto niente” ha annunciato le prime date del Non Abbiamo Armi Tour, con il quale in estate attraverserà in lungo e in largo l’Italia. Qui di seguito i concerti in calendario fino ad ora: 5 luglio 2018 Roma – Il centrale Live10 luglio 2018 Cerveter (CN) – Anima Festival19 luglio 2018 Molfetta (BA) ...

Nuovi concerti di Ermal Meta nel 2018 - annunciate le date estive del Tour : biglietti in prevendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...

"Music in Sud" - a Sant'Arpino prima tappa del "La Chiave Tour" : Sant'Arpino. Domani sera , giovedì 15 marzo, il concerto di Franco Del Prete con i Sud Express al Teatro Lendi di Sant'Arpino , Ce, , prima tappa del "La Chiave Tour", organizzato dalla nascente "...

Bertrand Cantat - niente concerti per l'”assassino” di Marie Trintignant : una petizione su change.org costringe l’ex leader dei Noir Desir ad annullare date del Tour : niente concerti per l’ “assassino” Bertrand Cantat. Dopo una quantità di proteste imponenti in lungo e in largo per tutta la Francia, la rockstar francese ha infine cancellato le date del suo tour estivo. Tutto è nato da una petizione su change.org che ha raccolto oltre 75mila firme e dove si spiegava agli organizzatori del Festival Papillons de nuit, che si tiene a fine maggio in Normandia, dei pericoli di una tale decisione. “Dando spazio a ...

PEARL JAM - "CAN'T DENY ME"/ Il Tour mondiale della band tra Sudamerica - Europa e Stati Uniti : I PEARL Jam hanno pubblicato il nuovo singolo "Cant't DENY me" che anticipa l'album e il nuovo tour mondiale che farà tappa in Sud America, Europa e Stati Uniti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:50:00 GMT)