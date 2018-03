Total War Saga | Thrones of Britannia pubblica un nuovo trailer

Total War Saga : Thrones of Britannia si mostra in un video con ben 30 minuti di gameplay : Total War Saga: Thrones of Britannia è il nuovo capitolo di una lunghissima serie di videogiochi strategici sviluppati da Creative Assembly, e questa nuova apparizione ci porterà direttamente nella Britannia dell'878 a.C. alle prese con l'invasione dei popoli vichinghi dalle regioni norrene. I nostri colleghi di Eurogamer.net hanno potuto provare in anteprima il gioco, in uscita il prossimo 19 aprile su PC, e pubblicare sul proprio canale ...

Il Culture Pack di Total War : ROME II arriva a Marzo : I deserti africani e arabi sono dei territori ostili che hanno forgiato eroi valorosi e leader estremamente furbi in grado di sfruttare le sabbie a proprio vantaggio. Scopri i segreti delle fazioni dei Desert Kingdoms, in arrivo su Total War: ROME II l’8 Marzo. Total War: ROME si aggiorna a Marzo con il Culture Pack Il Culture Pack Desert Kingdoms introduce quattro nuove fazioni giocabili: i regni di Kush, Saba e Nabatea, ...

Total War Saga : Thrones of Britannia - ecco la data di lancio : Total War Saga: Thrones of Britannia è un gioco focalizzato su un particolare momento critico della storia, riporta Destructoid. Il gioco ruota attorno agli inglesi, ai clan gaelici, ai coloni vichinghi nell'878 d.C., e potremo finalmente metterci le mani a partire dal 19 aprile su PC.Gli sviluppatori hanno inoltre svelato i requisiti tecnici richiesti dal titolo:Minimo Read more…

Non più Dragon Age 4 - progetto Totalmente nuovo all’orizzonte per la serie BioWare? : Nonostante le parecchie uscite, il 2017 è stato un anno piuttosto burrascoso per Electronic Arts: tra Mass Effect Andromeda e Star Wars Battlefront 2, la varie produzioni hanno incontrato l'ostilità delle rispettive community. EA, tuttavia, detiene ancora marchi piuttosto amati e sui cui farebbe bene a non fare passi eccessivamente rischiosi: parliamo di Dragon Age 4, ambito e non ancora annunciato capitolo della serie BioWare. A quanto pare il ...

Total War : Warhammer II invaso dai Re dei Sepolcri : disponibile il DLC Tomb Kings : Il mondo di Total War: Warhammer II è stato invaso da un nuovo DLC che ci mette di fronte a una nuovissima e peculiare razza: i temibili e potenti Re dei Sepolcri.Il DLC Tomb Kings è disponibile su Steam al prezzo di €17,49 e introduce una nuova razza utilizzabile nelle campagne Occhio del Vortice e Imperi dei Mortali. Si tratta di un contenuto che propone anche 4 Lord Leggendari inediti: Settra l'Imperituro, Khalida la Somma Regina, ...

Total War Warhammer 2 : ecco una serie di video dedicata alle unità in arrivo con l'espansione : Total War Warhammer 2 si arricchirà domani, 23 gennaio, con la nuova espansione intitolata "Il Risveglio dei Re dei Sepolcri", un contenuto che abbiamo già visto in azione qualche tempo fa in un video gameplay.Oggi il titolo torna protagonista grazie a una serie di filmati, riportati da Dualshockers, che si focalizzano sulle unità più importanti della nuova fazione presente nell'espansione di Total War Warhammer 2.Che ne pensate di Total War ...

Annunciato Total War : Three Kingdoms : SEGA Europe Ltd. ha Annunciato il suo nuovo titolo storico strategico, Total War: Three Kingdoms, il prossimo grande capitolo nella serie di strategia Total War di Creative Assembly, il primo che esplorerà l'antica Cina, sarà lanciato nell'autunno 2018. Siamo nel 190 d.C. e la Cina è in tumulto. La dinastia Han si sta sgretolando con l'imperatore bambino, un mero burattino nelle mani del tiranno Dong Zhuo. Il potere del regime brutale ed ...

Assassin's Creed : Origins e Total War : Warhammer 2 in regalo acquistando una CPU o un PC Core i7 : Fino al 31 gennaio è attiva un'interessante promozione di Intel rivolta ai giocatori PC: acquistando un processore Core i7 o un PC desktop o notebook con tale CPU, si riceveranno in regalo Assassin's Creed: Origins e Total War: Warhammer 2.I prodotti validi per poter riscattare i giochi in regalo e il regolamento completo della promozione li trovate a questo link di Amazon.Prima di procedere all'acquisto fate attenzione che il prodotto sia ...

Total War Warhammer 2 : un nuovo video di gameplay per l'espansione "Rise of the Tomb Kings" : Gli appassionati di Total War Warhammer 2 tra poco potranno cimentarsi con la nuova espansione "Rise of the Tomb Kings", annunciata poco tempo fa da SEGA e Creative Assembly.I dettagli sul contenuto aggiuntivo ve li abbiamo già proposti in un nostro articolo, ora è tempo di dare uno sguardo al gameplay di Rise of the Tomb Kings nel video riportato da Segmentnext:l'espansione di Total War Warhammer 2 può già essere preordinata dalla pagina di ...