Toro ko con la Fiorentina e scatta la contestazione  

Toro - a Superga per Astori. Il gemellaggio con i viola e la tragedia : TORINO - Uniti nella salita a Superga , uniti nei pensieri e nei gesti. Un gruppo di tifosi della Maratona, insieme con qualche anima viola, si è recato sul colle dove nel 1949 morì il Grande Torino ...

NBA 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

NBA 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

Torneo di Viareggio : Inter a valanga con l'Apia Leichhardt. Pari Sassuolo - gioia Toro : Subito spettacolo, subito sorprese. Non mancano i colpi di scena nella giornata inaugurale della settantesima edizione della Viareggio Cup, la kermesse che mette in vetrina alcuni tra i giovani più ...

Il Toro e un'altra rifondazione. Due mesi per convincere Mazzarri : Giocatori sotto esame dopo il ko di Roma: Ljajic e Niang verso l'addio. Cairo: 'Al nuovo tecnico non potevo chiedere il pass per l'Europa' Questione di testa, gambe o cuore, la stagione del Toro si è ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi settima giornata : Ferrari da record - la Mercedes lavora di cesello - crescono Toro Rosso - Renault e Haas - preoccupano Williams e Force India : La penultima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona si può dire che sia risultata quanto mai significativa. Non tanto perchè Sebastian Vettel ha sbriciolato il record di ieri di Daniel Ricciardo, scendendo ad un impressionante 1:17.182, quanto perchè in questo giovedì piloti e team hanno girato tanto e hanno messo a segno risultati importanti. Andiamo ad analizzare con maggiore precisione quanto visto oggi sul ...

“Guardate come vivono”. Tina e Chicco Nalli allo scoperto : “Vi diciamo tutto”. Dopo fiumi di pettegolezzi - l’opinionista simbolo di Uomini e Donne prende il Toro per le corna e racconta la verità sul suo rapporto col marito. Intanto spunta una foto - e c’è poco da aggiungere… : Dopo 13 anni di amore si sono detto addio. Tra Tina e Chicco Nalli è tutto finito. Niente lieto fine come nelle favole ma felici e contenti ognuno per la sua strada. Anzi no, perché la coppia – che ha pure 3 figli – pare abbia preso una decisione differente da quella che si potrebbe immaginare. A confessarlo è proprio la bionda opinionista che dice: “Al momento viviamo da sparati in casa, anche per il bene dei nostri figli”. Dopo 13 anni ...

L'Oscar - una favola sulla diversità : l'immigrato Del Toro conquista tutti : Ha vinto una favola, la storia di un amore bello e impossibile tra una donna muta e un uomo pesce che in fondo è una parabola sul valore dell'accoglienza e sull'accettazione della diversità. 'La forma ...

Oscar 2018 - il doppio trionfo di Guillermo del Toro con La forma dell’acqua : Poche sorprese agli Oscar 2018 che, a differenza degli anni precedenti, avevano destato poche perplessità con le nomination e ancora più certezze con i pronostici, che si sono rivelati azzeccati. La 90° cerimonia dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato il meglio del cinema del 2017, stabilendo che al top c’è La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro, che aveva raccolto la bellezza di tredici ...