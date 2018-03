Torna «Report» | Sigfrido Ranucci punta sui giovani L’intervista

vanityfair

(Di domenica 18 marzo 2018) La nuova stagione disi apre il 19 marzo alle 21.15: 11te , come sempre su Raitre. A guidare il programma – «chiamatemi conducente più che conduttore» –per il secondo anno, dopo l’addio di Milena Gabanelli,: 56 anni, inviato Rai nella New York delle Torri gemelle e nell’Indonesia dello tsunami, grazie adi cui è coautore da una dozzina d’anni ha accumulato «65 querele e 80 milioni di richieste per risarcimento danni» (ma ha sempre vinto e non ha mai dovuto pagare). Da dove si riprende? «Da quei 5.500 magistrati onorari che fanno il lavoro degli altri magistrati ma in busta paga si ritrovano 1.170 euro lordi, contro i 14 mila lordi dei loro colleghi ordinari. Hanno in mano l’85% dei reati che riguardano i cittadini e ovviamente viene loro richiesta incorruttibilità, qualità, applicazione». Come scegliete di ...