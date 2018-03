Torino | Mazzarri ‘minaccia’ i calciatori | lo sfogo del tecnico

Torino - Mazzarri : "Costruiamo per la prossima stagione" : Una lunga attesa dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Walter Mazzarri, contratto con il Torino fino al 2020, è stato a colloquio con il presidente Urbano Cairo, con il direttore sportivo Gianluca ...

Torino - alta tensione : la situazione del tecnico Mazzarri : alta tensione in casa Torino, altra pesante sconfitta nella 29^ giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, adesso situazione sempre più delicata in casa granata e contestazione da parte dei tifosi contro la dirigenza. L’effetto Mazzarri è già svanito, quattro sconfitte consecutive ma la situazione di classifica che non preoccupa, delusione per non poter lottare per l’Europa League. La posizione del tecnico Mazzarri non ...

Torino - Mazzarri svela in conferenza : il calciomercato - Ljajic e Belotti : Missione riscatto per il Torino, i granata in campo contro la Fiorentina, ecco le parole di Mazzarri in conferenza stampa: “Insidiosa e ostica, che non dà punti di riferimento. Dovremo essere bravi ad arginarli, evitando i loro contropiedi. Magari giocando come nel primo tempo contro la Roma. Io e il mio staff stiamo cercando di dare una mentalità, far crescere la squadra, cercando di lavorarci. Noi lo abbiamo fatto: a volte si è visto in ...

Mazzarri vuole uscire dalla crisi : 'Voglio un Torino unito e battagliero' : Periodo di crisi per il Torino , reduce da tre sconfitte consecutive. Walter Mazzarri , alla vigilia della sfida interna contro la Fiorentina , ha così presentato l'incontro. "Dobbiamo solo presentare ...

Torino - Mazzarri suona la carica : "Belotti carico. Migliorare la mentalità" : Il Torino e Walter Mazzarri sono chiamati a ripartire per smuovere la classifica dopo tre k.o. consecutivi. Parlando della Fiorentina, avversario di domani, il tecnico granata ha predicato attenzione ...

Torino - Mazzarri suona la carica : "Migliorare la mentalità. Belotti carico" : Il Torino e Walter Mazzarri sono chiamati a ripartire per smuovere la classifica dopo tre ko consecutivi. Parlando della Fiorentina, avversario di domani, il tecnico granata ha predicato attenzione ...

Torino - Cairo : "Mazzarri ha bisogno di tempo con una squadra voluta da altri" : "Mazzarri è un bravissimo allenatore ma non gli posso chiedere di andare in Europa League con la squadra che ha voluto Mihajlovic". Così Urbano Cairo, a Deejay Football Club , ha voluto togliere ...

Torino - Cairo : 'Non posso chiedere l'Europa a Mazzarri con la squadra di Mihajlovic' : Torino - ' Un buonissimo primo tempo con Alisson che ha fatto delle parate importanti. Alla fine purtroppo quello che conta è il risultato ed è negativo '. L'amarezza del presidente Cairo arriva dopo ...

Torino - Mazzarri/ "Non dobbiamo cadere al primo cazzotto - perdere a Roma ci può stare" : Walter Mazzarri analizza la scomfitta del Torino a Roma nel dopopartita. Tanta amarezza nelle parole del tecnico granata che indica la strada da seguire per ripartire al meglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:45:00 GMT)

DIRETTA/ Roma-Torino - risultato finale 3-0 - : partita a due facce per Di Francesco e Mazzarri : DIRETTA Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.

Torino - Mazzarri : 'Belotti è in difficoltà - deve trovare la miglior condizione' : ROMA - Una partita giocata in maniera molto solida per 45 minuti prima di un tracollo improvviso dopo il primo gol della Roma. Walter Mazzarri commenta il match dell' Olimpico sottolineando i ...

Roma-Torino : Di Francesco contro il tabù Olimpico - Mazzarri per invertire la rotta : La Roma non può permettersi passi falsi. In vista della sfida Champions di martedì contro lo Shakhtar, c'è da blindare il terzo posto dagli assalti di Inter e Lazio. Ma anche il Torino non può , più, ...

Roma - Di Francesco : 'Torino più attento alla difesa con Mazzarri' : Roma - Vietato pensare alla Champions League. Eusebio Di Francesco teme le distrazioni europee e invita l'ambiente a non proiettarsi oltre la gara con il Torino di domani sera all' Olimpico . 'Abbiamo ...

Torino - Mazzarri : 'Niang in forse - Belotti è motivato : voglio grandi risposte da tutti' : Servirà l'impeto da Torino, per rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Juventus e Verona. Specialmente quest'ultima ha provocato diversi malumori nell'ambiente granata, che ...