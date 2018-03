Torino | i tifosi contestano Cairo | ' Pochi investimenti | tante parole'

Torino-Fiorentina - tifosi granata in campo per Astori : 'Ciao Davide' : Dolore a unire le due tifoserie, dal ricordo di quella tragedia a quello di Davide Astori, che rimarrà per sempre uno dei simboli più belli di questo sport. Serie A 2017-2018 tutti i video Guarda ...

Torino - omaggio dei tifosi da brividi per Davide Astori : omaggio da brividi da parte dei tifosi del Torino nei confronti di Davide Astori, morto qualche giorno fa prima della gara di campionato contro l’Udinese. La squadra di Mazzarri si prepara per la partita contro la Fiorentina, la squadra di Mazzarri sta attraversando un momento difficile ed è alla ricerca del riscatto, i viola nell’ultimo match hanno vinto contro il Benevento. Nel frattempo arriva un omaggio da brividi dei tifosi ...

Bufera Lazio-Torino - i tifosi portano Giacomelli in tribunale : Lazio-Torino non finisce mai. I biancocelesti sono furiosi con il Var, in particolar modo tantissimi episodi che hanno penalizzato la squadra di Inzaghi in campionato e tolto tanti punti decisivi per la corsa alla Champions League. Nel dettaglio undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in relazione all’espulsione di Immobile contro il club granata, la citazione riguarda il direttore di gara Piero ...

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a processo per match con Torino (2) : (AdnKronos) – In particolare, nell’atto di citazione gli avvocati Stefano Previti e Flaviano Sanzari si evidenzia come i due errori a brevissima distanza – il Calcio di rigore non assegnato sul punteggio di 0-0 per fallo di mano del granata Falque e l’espulsione di Immobile – abbiano “alterato il regolare corso del gioco” e abbiano concorso “in modo determinate all’esito” del match ...

I tifosi del Torino a Cairo : 'Chi non dà il massimo non dà nulla' : Torino - Un post su Instagram un po' così: ' Quando nevica a Milano è sempre molto speciale '... Poi i commenti dei tifosi granata. A quel punto, Urbano Cairo , presidente del Toro, non resiste e ...

Torino - l'urlo dei tifosi contro squadra e società : 'Ora basta. Pretendiamo progetti concreti' : Torino - I tifosi granata sono stanchi di parole e promesse, di proclami e obiettivi falliti a metà stagione. Dalla partita contro il Crotone, società e squadra sono chiamate a rispondere ...

Torino - alta tensione - pesante striscione dei tifosi granata : “ci siamo rotti i coglioni” : Continua il momento negativo da parte del Torino, seconda sconfitta consecutiva per i granata, dopo quella contro la Juventus è arrivato il ko anche con il Verona, battuta d’arresto che non è andato giù ai tifosi. Nel mirino principalmente la dirigenza ma anche i calciatori, nelle ultime ore all’esterno del Filadelfia è stato esposto uno striscione durissimo: “Solo chiacchiere e illusioni, ci siamo rotti i coglioni”. I ...

Torino - contestazione dei tifosi : lanciato un grosso petardo : contestazione dei tifosi all'allenamento del Torino, oggi aperto al pubblico al 'Filadelfià. Nello stadio, prima che i giocatori uscissero dalla palestra, è stato lanciato un grosso petardo; durante ...

Caos Torino - i tifosi sbagliano l’obiettivo della contestazione : Il Torino è stato contestato ieri sera dai propri tifosi al ritorno da Verona. Un confronto civile, ma che rende chiaramente l’idea della situazione venutasi a creare in casa granata. Eppure andando ad analizzare un po’ i colpevoli di tale situazione, verrebbe istintivo non accanirsi contro i calciatori, né contro il povero Mazzarri. C’è invece un altro aspetto che sottolineiamo da tempo, la squadra è stata costruita male, la ...

Tensione a Torino : faccia a faccia tra tifosi granata e calciatori - tutti i dettagli : Il Torino nella giornata di ieri ha deluso enormemente andando a perdere sul campo dell’Hellas Verona. Di ritorno dalla trasferta, i calciatori granata hanno trovato diversi tifosi ad attenderli, circa una cinquantina, alla ricerca di risposte dopo questo momento no. Il tecnico Mazzarri ed alcuni calciatori si sono prestati al confronto con i supporters. Questi ultimi hanno chiesto una pronta reazione dopo qualche settimana nettamente ...