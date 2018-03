Serie A Fiorentina - Pioli : «Vittoria d'autorità a Torino» : TORINO - "Oggi mi sono sentito di correre sotto la curva insieme ai ragazzi. Abbiamo giocato una grande partita". Stefano Pioli accoglie con grande felicità la vittoria della sua Fiorentina per 1-2 in ...

Serie A Torino-Fiorentina 1-2 - il tabellino : TORINO - La Fiorentina batte il Torino a domicilio per 1-2. A decidere il match dell'Olimpico granata è un gol di Thereau su rigore al 94', assegnato dall'arbitro Gavillucci dopo la consultazione del ...

Torino-Fiorentina 1-2 - il tabellino : Thereau decide il match : Torino-Fiorentina 1-2 - , Primo Tempo 0-0, marcatori - 14' st Veretout , F, , 41' st Belotti , T, , 49' st Thereau , T, su rigore torino - Sirigu; De Silvestri , 9' st Barreca, , N'Koulou, Moretti, ...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : quarto ko di fila. I tifosi : 'Cairo - vattene!' : La cronaca della partita, ora. BASELLI FEBBRE - Baselli si è svegliato in ritiro con la febbre alta. Subito a casa, e Valdifiori in campo, play , ultima da titolare: contro il Genoa il 30 dicembre, , ...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : decide un rigore di Thereau al 94' : VAR protagonista con due rigori assegnati e uno tolto ai viola. Per i granata, in gol con Belotti, quarta sconfitta di fila

Torino-Fiorentina - il commovente tributo per Astori : il gesto di Belotti [FOTO] : 1/12 LaPresse ...

Torino-Fiorentina - tifosi granata in campo per Astori : 'Ciao Davide' : Dolore a unire le due tifoserie, dal ricordo di quella tragedia a quello di Davide Astori, che rimarrà per sempre uno dei simboli più belli di questo sport. Serie A 2017-2018 tutti i video Guarda ...

