Torino | alta tensione | la situazione del tecnico Mazzarri

(Di domenica 18 marzo 2018)in casa, altra pesante sconfitta nella 29^ giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, adessosempre più delicata in casa granata e contestazione da parte dei tifosi contro la dirigenza. L’effettoè già svanito, quattro sconfitte consecutive ma ladi classifica che non preoccupa, delusione per non poter lottare per l’Europa League. La posizione delnon è a rischio per questa stagione ma per la prossima la conferma non è scontata, anzi. Nel complessoal momento deludente, serve un cambio di passo per l’allenatore per confermarsi anche nel prossimo campionato. LEGGI ANCHE –>-Fiorentina, il commovente tributo per Astori: il gesto di Belotti FOTO L'articolo: ladelsembra essere il primo su CalcioWeb.