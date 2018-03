Tokyo | Edo Tokyo Kirari Project | la bellezza dell’artigianato tradizionale

meteoweb.eu

: Architetture e paesaggi: la Edo di Hiroshige e la Tokyo delle Olimpiadi 2020 - 69conigli : Architetture e paesaggi: la Edo di Hiroshige e la Tokyo delle Olimpiadi 2020 - ArchAtlas : RT @profarchitetto: #eventi Architetture e paesaggi: la Edo di Hiroshige e la Tokyo delle Olimpiadi 2020 - All'Istituto Giapponese di Cultu… - mgrsng : RT @profarchitetto: #eventi Architetture e paesaggi: la Edo di Hiroshige e la Tokyo delle Olimpiadi 2020 - All'Istituto Giapponese di Cultu… -

(Di domenica 18 marzo 2018)è una città ricca di sorprese e nasconde molti tesori ancora tutti da scoprire. La città lo scorso anno ha lanciato il nuovo logo e sloganOld meets New, per presentare all’estero il duplice carattere di una città che è in grado di generare sempre nuovi stili mantenendo vive le sue antiche tradizioni. Nella capitale infatti la tradizione incontra l’innovazione, e il governo metropolitano dista portando avanti il progetto Edo, con l’obiettivo di far riscoprire le possibilità dell’artigianato giapponese che è profondamente radicato nella storia del periodo Edo (1603 – 1868). Il progetto mira a rivalorizzare la tradizione e il raffinato artigianato Edo, l’antico nome di, per portare sotto la luce dei riflettori internazionali prodotti meno conosciuticittadino. Il programma è concepito per evidenziare il raffinato ...