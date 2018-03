“Ti odio!” Distrutta dal dolore | Maria abbandona lo studio Choc e polemiche a C’è posta

caffeinamagazine

(Di domenica 18 marzo 2018) StavoltaDe Filippi si è dovuta arrendere. Ha lasciato il blocchetto di con la scaletta sul divano ed è uscita dallo. Non ha fatto in tempo a nascondere gli occhi lucidi e l’accenno di qualche lacrima pronta a rigarle il viso. Stavolta, non ha retto. Non ce l’ha fatta. E tutti, ine a casa, non ha potuto far altro che partecipare al suo. Unfrutto della storia di Domenica e Pino, madre e figlio. I due non si parlano da otto anni. Più precisamente da quando lei ha lasciato il marito perché non era più felice. Pino – che ora vive in Germania dove gestisce una pizzeria – non ha mai appoggiato la decisione della madre di allontanarsi dal padre. Domenica ha, inoltre, un altro compagno. Pino ha accettato l’invito della trasmissione di Canale 5 ma appena si è ritrovato davanti Domenica ha subito chiuso la busta, senza neppure lasciar parlare la ...