“Tempesta di San Giuseppe” | ecco l’Allerta Meteo della Protezione Civile per la Festa del

meteoweb.eu

: 'Tempesta di #SanGiuseppe', ecco l'#Allerta #Meteo della Protezione Civile per la #FestadelPapà 2018: forte maltemp… - MeteoWeb_eu : 'Tempesta di #SanGiuseppe', ecco l'#Allerta #Meteo della Protezione Civile per la #FestadelPapà 2018: forte maltemp… - ottopagine : 'Tempesta di San Giuseppe': Campania sott'acqua, è allerta - Barcellonameteo : Previsioni Meteo, Italia sott’acqua aspettando il freddo: inizia la “Tempesta di San Giuseppe”, a cavallo dell’Equi… -

(Di domenica 18 marzo 2018) Allerta– Nelle prossime ore, l’ingresso di aria fredda sulle regioni nord-orientali, apporterà venti di burrasca e nevicate a basse quote, con sconfinamenti fino in pianura, al nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del dipartimento (www..gov.it). L’avviso prevede dalla serata di oggi, domenica 18 marzo, venti di burrasca nord-orientali sui settori costieri di Veneto e Friuli ...