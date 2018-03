Tassa su cani e gatti domestici | la Lav scende in piazza

meteoweb.eu

(Di domenica 18 marzo 2018), e le famiglie che li ospitano, sono i piùti. Lo denuncia la Lav, che sottolinea come le famiglie con animalisiano costrette a pagare il 22% di IVA su tutte le scatolette, crocchette e per le cure dei quattrozampe. Come se non bastasse, la detrazione fiscale delle spese veterinarie è davvero molto limitata; elevato, invece, il costo dei farmaci veterinari che è in media cinque volte maggiore rispetto al farmaco umano con lo stesso principio attivo. Vivere con un animale domestico non deve più essere considerato un lusso: è questo il messaggio che Lav porta in tante piazze nel weekend, con replica nei prossimi fine settimana. Per un Fisco non più nemico dei quattrozampe, per i diritti degli animali e delle loro famiglie sarà possibile sostenere questa campagna scegliendo l’uovo di Pasqua Lav: un dono goloso ma soprattutto con un significato importante ...