optimaitalia

: #SWAT su #Rai2 porta Hondo sulla strada di un amico d'infanzia: trame episodi del 18 e 25 marzo… - OptiMagazine : #SWAT su #Rai2 porta Hondo sulla strada di un amico d'infanzia: trame episodi del 18 e 25 marzo… - EmilyG87 : Stasera un altro episodio di #SWAT 'segreti e bugie' su @RaiDue ?? siete pronti?!? Beh IO SIIIII?? #swat #rai2 #italy @swatcbs @swat_italy - zazoomnews : SWAT su Rai2 manda Jim Street sotto copertura: trame degli episodi dell’11 e 18 marzo - #manda #Street #sotto… -

(Di domenica 18 marzo 2018) È tutto pronto anche questa sera per un nuovoo disu: la serie crime con Shemar Moore nei panni del protagonista tornerà anche in questa domenica 18 marzo per un'altra prima visione per l'Italia.Questa sera verrà trasmesso il settimoo della prima e finora unica stagione della serie, intitolato in italiano "Il futuro non è scritto" e in inglese "Homecoming". Eccone la trama ufficiale tradotta in italiano:"Il futuro non è scritto - Quando und'infanzia di, ora in carcere, gli chiede di proteggere suo figlio dalle violenze da gang, il favorelain contatto con una nuova realtà di crimine locale. Inoltre, quando il nonno di Luca, una leggenda della, passa a miglior vita, lui lotta con il suo dispiacere e con un doloroso segreto di famiglia."L'appuntamento consuraddoppierà nella serata del prossimo 25 marzo, quando ...