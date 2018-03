Super Bomberman R in arrivo a giugno per console e PC

Super Bomberman R arriva a Giugno su PS4 - Xbox One e PC Steam con personaggi inediti! : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che SUPER BOMBERMAN R sarà disponibile su PlayStation4 e Xbox One il 14 Giugno mentre la versione PC via Steam sarà disponibile il 13 Giugno . SUPER BOMBERMAN R arriva su PC, PS4 e Xbox One In occasione dell’arrivo sulle nuove piattaforme, KONAMI ha svelato personaggi speciali grazie alla collaborazione con Sony, Microsoft e Valve. Tutti gli acquirenti di SUPER BOMBERMAN R ...

Super Bomberman R : avvistata una versione PS4 : Arrivano quelle che sembrano essere buone notizie per tutti i fan di Super Bomberman R in attesa di una possibile versione per PlayStation 4. Il titolo, già recensito sulle nostre pagine, è stato lanciato nel marzo del 2017 in esclusiva per Nintendo Switch, ma a quanto pare presto potremo mettere le mani anche su un'edizione per la console di Sony.Stando a quanto riportato da Gemastu, la Korean Game Rating Board avrebbe classificato Super ...