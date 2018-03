Stop alla stele per i parà nazisti a Cassino | sospesa l' inaugurazione

Rivolta FI - Stop alla Lega : 'Il Senato tocca a noi' : 'Rischiamo di sparire. Se la Lega ha la presidenza di una delle due Camere, la guida della coalizione e il candidato premier, possiamo anche sciogliere Forza Italia'. E' una pentola a pressione il ...

Maltempo - gli esperti : “Stop agli allarmi da soggetti non qualificati” : L’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia esprime “viva preoccupazione per il sempre più frequente dilagare, sui mezzi di comunicazione, di previsioni relative ad eventi meteorologici intensi emesse da soggetti non dotati di comprovata qualificazione in materia e – fatto ancora più grave – per la pubblicazione, da parte degli stessi soggetti, di avvisi relativi a presunti pericoli per la ...

Google contro bitcoin : Stop alla pubblicità delle criptovalute : Anche Google scende in campo per frenare il proliferare di pubblicità e offerte, spesso ingannevoli, legate al mondo delle criptovalute. Come già annunciato da Facebook, il motore di ricerca ha anticipato che da giugno saranno proibite sulla sua

Atlantia-Acs - Stop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

Sclerosi multipla - 'Stop alla vendita e ritiro del farmaco Zinbryta'. L'allarme dell'agenzia europea : Zinbryta era stato autorizzato nel 2016 e finora circa 8mila pazienti sono stati trattati nel mondo. In Europa la maggior parte sono in Germania.

Sclerosi multipla - "Stop alla vendita e ritiro del farmaco Zinbryta". L'allarme dell'agenzia europea : Sospensione immediata della autorizzazione alla vendita e richiamo di tutti i lotti da farmacie e ospedali in Europa per Zinbryta, farmaco a base di daclizumab beta usato per il trattamento della...

Dazi - il Made in Italy rischia grosso. Monito di Coldiretti : Subito Stop sanzioni alla Russia : Teleborsa, - E' guerra sui Dazi. Soffiano venti di guerra commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e ...

Tragedia in Circumvesuviana - uomo si lancia sotto il treno. Stop alla circolazione : Un uomo, non ancora identificato, si è suicidato lanciandosi sotto il treno della Circumvesuviana all?altezza della stazione di Gianturco. L?episodio si è verificato intorno...

Dazi - Coldiretti : ora Stop alle sanzioni alla Russia dopo 4 anni : dopo quasi 4 anni i cambiamenti del quadro internazionale impongono un tempestivo ripensamento delle sanzioni economiche decise nei confronti della Russia dall’Unione Europea che non puo’ sopportare il moltiplicarsi dei fronti di scontro commerciale: lo rileva Coldiretti nel sottolineare che scadono a giugno le misure varate dall’Unione Europea nei confronti del Paese di Vladimir Putin sotto la spinta degli Stati Uniti che hanno ...

Maltempo : nuovo Stop alla circolazione dei treni su tratto della linea Porrettana : Nuovamente sospesa domenica e lunedì la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta, la “Porrettana“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana che ha adottato il provvedimento in via precauzionale a seguito di un incontro con i tecnici della Protezione Civile e in considerazione dell’allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale con previsione di precipitazioni ...

Sciopero dei mezzi oggi giovedì 8 marzo/ Stop Atm Atac treni e aerei : Milano - allarme tifosi per Milan-Arsenal : Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, Stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:40:00 GMT)