Stele per i parà nazisti a Cassino | inaugurazione sospesa

A Cassino Stele per parà tedeschi nazisti : è polemica : A Cassino stele per parà tedeschi nazisti: è polemica "È un gesto grave", ha commentato il governatore del Lazio Zingaretti. Mentre l'Anpi di Roma accusa: "Sfregio alla guerra di liberazione". Ma per i promotori è un gesto di "riconciliazione". Il sindaco chiede stop dell'iniziativa prevista per ...