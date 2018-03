Star italiana demolisce Asia Argento | ' Ma quale maiale? Lei ha goduto'

Un test del dna - economico - per capire cosa mangiare e prevenire malattie. L'idea di una Startup italiana : 'A volta manca energia e ottimismo, ma per qualità della vita - spiega - l'Italia è uno dei posti migliori al mondo. Sono nato a Roma e ho deciso di tornare. E poi - aggiunge - creare un'azienda ha ...

Un test del dna (economico) per capire cosa mangiare e prevenire malattie. L'idea di una Startup italiana : Studiare a Oxford, tornare in Italia, mollare l'università e fondare una startup. È la storia di Giordano Bottà, ceo e co-fondatore di Allelica, una neonata società che permette di leggere le variazioni genetiche del Dna, capire i disturbi cui si è predisposti e creare una dieta su misura per prevenirli. Con un test economico: 249 euro. Da Roma a Oxford e ritorno Bottà, co-fondatore assieme ...

“È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori : le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa reStare senza fiato : Un dramma terribile, la Morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine (‘Là di Moret’) dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate ...

Star Wars - Gli ultimi voti - ecco il trailer che porta la politica italiana nella Galassia lontana - lontana - Best Movie : ... in cui i politici italiani incontrano il mondo di Guerre Stellari . Il connubio , come potete vedere qui sotto, è decisamente esilarante, con le voci originali e le immagini della trilogia montate ...

E poi c’è Cattelan/ Video - Curling da ufficio : la Nazionale italiana contro la All Star Refugees di Pinerolo : A "E poi c’è Cattelan" si è svolta una partita di Curling da ufficio tra la Nazionale italiana e la All Star Refugees di Pinerolo, capitanata dal padrone di casa Alessandro Cattelan.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:00:00 GMT)

”Pagata con i soldi destinati ai poveri”. Guai per la vip italiana. Il cachet della showgirl è stato saldato con le risorse che sarebbero servite per acquiStare 500 pacchi alimenti per le persona bisognose : è polemica : Il sindaco di Trecate in provincia di Novara Federico Binatti, che guida una coalizione di centrodestra, è stato accusato di aver usato circa 12mila euro, derivati da un appalto per la gestione mense che includeva circa 500 pacchi l’anno destinati ai poveri, per pagare i compensi degli artisti alla festa del riso. La denuncia arriva dal Partito democratico del paese. “Consiglio comunale convocato per dare risposte ai cittadini sulla ...

“La più grande discarica televisiva”. Barbara D’Urso nel mirino del super vip. Star amatissima della televisione italiana - durante la diretta di Domenica Live - spara a zero su Carmelita e sui “falliti dello spettacolo” che ospita nei suoi programmi. Le sue parole sono coltelli. E il caos sarà totale… : “Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia. Dove si radunano personaggi falliti dello spettacolo, emblemi del trash, presunti maghi, ciarlatani che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia”. parole durissime quelle usate dall’ex tronista di Uomini e donne ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mass Start italiana manca l’obiettivo ma il futuro è roseo : La delusione c’è, inutile negarlo. Tutti, o quasi, attendevamo l’esito di questo 24 febbraio, penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start maschile e femminile dello Speed skating aveva i tratti caratterizzanti tricolori per la presenza di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini e le finali centrate, all’inizio di questa giornata, facevano ben sperare. Gli atti ...

Sofia Goggia è oro olimpico : la Star italiana ha sedotto tutto il mondo : Sofia Goggia è il primo oro olimpico femminile in discesa per l'Italia. La bergamasca è una star, un personaggio che ha sedotto anche la stampa internazionale. Il commento di Daniela Cotto , inviata a ...

Sorpresa Alitalia - i suoi voli sono i più puntuali del mondo. Maxi alleanza per acquiStare la compagnia italiana : Con il 91,89 per cento dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio, Alitalia è risultata la compagnia più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, società ...

Iris Ferrari/ Chi è la nuova Star italiana del web : “Con YouTube e Musically ho sconfitto la mia timidezza” : Iris Ferrari a La Vita in Diretta: chi è la nuova star italiana del web. “Con YouTube e Musically ho sconfitto la mia timidezza”, ha raccontato la 15enne su Raiuno. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:49:00 GMT)

“Ecco il mio pancione”. Felicità alle stelle per la Star italiana. Finalmente ha realizzato il suo sogno e con i fan condivide uno scatto che fa commuovere : “Quello che mi è successo è unico…” : Un vero esempio di perseveranza e coraggio. Una vita non facile, ricchissima di sfide anche molto difficili, ma Annalisa Minetti sempre con il sorriso sulle labbra è la prova provata che con la determinazione e la costanza si possono raggiungere obiettivi impensabili. La cantante e atleta è diventata famosa per i suoi numerosi traguardi, nonostante la retinite pigmentosa che le è stata diagnosticata a 18 anni. La malattia genetica che ...

Booking sceglie una Startup italiana per il check-in 24 ore su 24 : Keesy offre un sistema di reception automatizzata per fare check-in in case e altre strutture ricettive. Booking la metterà alla prova in Italia

DLT Viaggi : una Startup italiana leader del turismo online : «Campagne pubblicitarie su Google, attività di storytelling digitale, un magazine online costantemente aggiornato e copertura streaming degli eventi completano il nostro impegno» - spiega il ...