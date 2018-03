Squali | mai fidarsi Il pescatore prova a liberarlo dall’amo | ma l’istinto del pesce non

Ciclismo - Romain Bardet : “Se Froome non sarà Squalificato - questo sport rischia di morire” : Il caso Chris Froome continua a tenere banco nel mondo del Ciclismo. Il britannico è risultato positivo al salbutamolo in un controllo effettuato all’ultima Vuelta a España, poi vinta dal corridore del team Sky. In tanti stanno esprimendo la propria opinione, in attesa del verdetto da parte della UCI su un’eventuale squalifica. Il francese Romain Bardet è stato l’ultimo a dire la sua, sulle pagine ...

Mourinho : "Io mai Squalificato per il calcioscommesse". Conte : "Lui è un uomo piccolo" : José Mourinho e Antonio Conte si stanno dicendo di tutto in questi ultimi giorni. Il tecnico portoghese del Manchester United ha iniziato la querelle con l'ex ct dell'Italia che non si è di certo ...

Premier League - Mourinho risponde a Conte : “Io mai Squalificato per scommesse” : Premier League, Mourinho risponde a Conte: “Io mai squalificato per scommesse” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mourinho – Rissa verbale continua tra José Mourinho e Antonio Conte. Il primo ad aver alzato le polveri è stato il tecnico dello United che aveva definito “un clown” l’allenatore del Chelsea (“non sono più ...

Mourinho - parole di fuoco a Conte : 'Io non sarò mai Squalificato per calcio scommesse' : MANCHESTER - Il Manchester United ieri sera in FA Cup si è sbarazzato per 2-0 del Derby, ma nel dopo partita più che per l'analisi del match, tutti aspettavano la risposta di Josè Mourinho alle parole ...

Mourinho attacca Conte : 'Io mai Squalificato per le scommesse...' : ROMA - Le schermaglie dialettiche tra Antonio Conte e Josè Mourinho continuano con toni sempre più alti. 'Io pagliaccio? Forse soffre di demenza senile' aveva detto l'allenatore del Chelsea replicando ...

Mourinho - veleno su Conte : 'Ho commesso errori - ma mai sono stato Squalificato per il calcioscommesse' : La replica di Mourinho a Conte arriva in serata. 'Nella mia carriera ho commesso tanti errori, ma mai sono stato coinvolto nel calcioscommesse' il duro attacco del portoghese, dopo il successo contro ...