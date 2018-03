Spotify si quoterà a Wall Street il prossimo 3 aprile

Blastingnews

(Di domenica 18 marzo 2018) Nel corso del suo Investor Dayha annunciato di aver presentato alla Securities and Exchange Commission (Sec) una domanda di offerta pubblica iniziale da un miliardo di dollari per il 3. L'azienda svedese che negli ultimi anni ha rivoluzionato il mondo della musica approderà al NYSE sotto il simbolo "Spot" utilizzando l'inusuale meccanismo della quotazione diretta. Quest'ultima non prevede l'emissione di nuove azioni e nemmeno l'intermediazione della banche d'investimento per valutare il titolo e stabilirne il prezzo iniziale, rendendo il titolo più volatile. Nel documento depositato lo scorso 28 febbraio,ha affermato di possedere 159 milioni di utenti attivi al 31 dicembre scorso, di cui 71 milioni premium, quasi il doppio di Apple Music (38 milioni). Il gruppo ha inoltre generato 4,09 miliardi di euro di ricavi nel 2017, in aumento rispetto ai due anni ...