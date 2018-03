Spalletti ' Abbiamo giocato da squadra'

Sampdoria-Inter - Icardi : 'Spalletti ci ha provocato e noi abbiamo risposto. La Nazionale? Giusto così' : ... possiamo andare alla sosta più tranquilli e affrontare poi con più calma la prossima partita" ha detto l'attaccante argentino, intervistato da Sky Sport al fischio finale. Prospettive di Nazionale ...

Spalletti soddisfatto : “abbiamo giocato da squadra” : “Abbiamo giocato da squadra e volevamo la vittoria in tutti i modi”. E’ la soddisfazione del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo della Sampdoria. “Mi è piaciuta la squadra, l’interpretazione della gara, la personalità contro un avversario difficile che in casa ha sempre fatto bene. Non abbiamo concesso niente, ha funzionato il ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : “Loro hanno forza e qualità. Noi abbiamo bisogno di…” : Sampdoria-Inter, Spalletti- Alla vigilia del match tra Sampdoria e Inter, Luciano Spalletti ha presentato la sfida con particolare attenzione agli avversari e con occhi puntati alla rincorsa al quarto posto. “hanno forza E QUALITA’…” Spalletti ha dichiarato: “La zona Champions passa da Marassi? Si, Anche. Passa anche da altre partite, ma anche da questa perché […] L'articolo Sampdoria-Inter, Spalletti: ...

Inter - Spalletti : "Corsa scudetto apertissima. Abbiamo qualità per giocarcela con tutte" : Il premio è dedicato a una persona che ha saputo costruire per lo sport di questa città, Aramini ho avuto il privilegio di conoscerlo quando ero qui a lavorare ed è stata una figura fondamentale per ...

Inter - Spalletti : "Fatta una buona partita ma non abbiamo qualità" : Il tecnico nerazzurro: "Non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio perché non abbiamo tutta quella qualità che si dice"

Inter - Spalletti : "Giocare bene? Non abbiamo tutta quella qualità di cui si parla..." : L'Inter non ha tremato davanti al Napoli, anzi: lo ha costretto al secondo 0-0 su due facendogli perdere la vetta della classifica. Per Luciano Spalletti, Intervenuto a Premium Sport nel post partita, "è stata una buona partita, sotto l'aspetto tattico e sotto quello delle intenzioni. Loro hanno fatto meglio, hanno qualità e quel metodo sarriano riconoscibile, che si è visto ...

Inter - Spalletti : 'Non abbiamo fatto una prestazione bruttissima...' : ... siamo stati in partita e aspettavamo l'episodio giusto, invece è arrivato l'autogol che ci ha creato problemi - ha spiegato parlando ai microfoni di Premium Sport -, perché siamo in un momento di ...

INTER - Spalletti/ Icardi e Perisic verso il forfait : "Abbiamo bisogno di certezze" : INTER, SPALLETTI: "I depressi stiano lontani dalla squadra. Brozovic? Ci siamo chiariti". Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida contro il Genoa.

Inter - Spalletti/ Crisi senza fine - Perisic fantasma : "Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia" : Inter e Spalletti, Crisi infinita: "Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia". L'amarezza dell'allenatore nerazzurro dopo il pareggio con il Crotone

Inter - Spalletti : "A volte abbiamo paura di non farcela. Santon non chieda scusa" : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nel post partita, non nasconde l'amarezza per il pareggio arrivato in rimonta: "A volte abbiamo timore di non farcela, a volte scompariamo dal campo. E non ...

Inter-Roma - Spalletti : "Abbiamo perso troppi palloni". Di Francesco : "Nainggolan resta" : Inter-Roma – Al termine del match di San Siro i tecnici dell'Inter e della Roma Spalletti e Di Francesco, hanno rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Mediaset Premium. Inter-Roma, PARLA Spalletti ...

Fiorentina-Inter - Spalletti : "Non abbiamo 40 milioni da spendere" : Fiorentina-Inter, Spalletti – Si torna in campo domani sera in Serie con i primi anticipi della girone di ritorno. L'Inter scenderà dunque in campo a Firenze, in una partita che non si preannuncia semplice. Luciano Spalletti, allenatore ...