Spal blocca Juve

Serie A - Spal-Juventus 0-0 : bianconeri bloccati a Ferrara! Campionato riaperto - il Napoli può accorciare : Incredibile pareggio della Juventus nell’anticipo della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri sono stati bloccati sul campo della SPAL (0-0): i Campioni d’Italia lasciano per strada due punti e riaprono clamorosamente il Campionato. I ragazzi di Max Allegri ora hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli che però domani potrà accorciare (i partenopei giocheranno contro il Genoa). Gli emiliani strappano invece un punto ...

DIRETTA / Spal Bologna (risultato live 1-0) info streaming video e tv : La sblocca Grassi con un gran gol : DIRETTA Spal Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mazza. grande occasione per gli estensi in chiave salvezza(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:04:00 GMT)

Napoli-Spal 1-0 in diretta : risultato e gol LIVE. Allan sblocca al 6' : Napoli-Spal 1-0 6' Allan Sotto la pioggia il Napoli cerca, al San Paolo e contro la Spal, i tre punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus , vittoriosa nel derby, al ...

Inter-Crotone 1-1 - Barberis risponde a Eder. Spalletti non si sblocca : Sarà per un'altra volta, l'undicesima a questo punto. L'Inter infila il decimo risultato consecutivo senza vittorie tra campionato e Coppa Italia pareggiando al Meazza 1-1 contro il Crotone. Il gol di ...

LIVE Italia-Serbia - Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA : 0-1 - Tomic la sblocca. Azzurri Spalle al muro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli Azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5. La nostra Nazionale sfiderà la formazione slava che l’altroieri ha pareggiato contro la Slovenia: i ragazzi di coach Menichelli vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata ai quarti di finale, in caso di alto risultato ci giocheremmo tutto nella sfida conclusiva contro i padroni di casa. A ...

Eder blocca Sturridge. Ma Spalletti vuole un centrocampista : Eder blocca Sturridge. Ma Spalletti vuole un centrocampista Inquietudine in casa Inter. L’ha manifestata, senza peli sulla lingua, Luciano Spalletti. E così a poco più di una settimana dalla fine del mercato, dopo l’arrivo di Rafinha, la dirigenza nerazzurra deve accelerare: sia in uscita, gestendo le situazioni di Joao Mario e di Eder, sia in […] L'articolo Eder blocca Sturridge. Ma Spalletti vuole un centrocampista sembra ...

Spalletti infuriato : il calciomercato dell'Inter è bloccato? Video : L’#Inter continua non trovare la vittoria. Il gol beffa di Simeone allo scadere [Video] ha tolto ai nerazzurri la possibilita' di uscire dal Franchi con i 3 punti in tasca. Il pareggio per 1 a 1 contro la Fiorentina allunga ulteriormente la striscia di partite senza vittorie per gli uomini di #Spalletti che, forse non troppo abituati a giocare in settimana, hanno accusato fisicamente le due uscite di Coppa Italia di 120 minuti nel lungo mese di ...