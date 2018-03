Soluzione per piazza Venezia? Un centro artigianale polivalente

'Questo governo non può fare scelte politiche sul Def - la riSoluzione non è il posto giusto per lanciare segnali' : Il viceministro dell'Economia a Huffpost spiega perché l'esecutivo non può accogliere la risoluzione soft dei 5 Stelle

Enrico Morando : "Questo governo non può fare scelte politiche sul Def - la riSoluzione non è il posto giusto per lanciare segnali" : Il segnale di fumo sul Def lanciato dai 5 Stelle non sarà raccolto dall'esecutivo. Non basta un contenuto estremamente distensivo (dall'impegno a non sforare il tetto del 3% alla riduzione del debito) per smuovere il governo, che si troverà nell'impossibilità di aprire a qualsiasi risoluzione in Parlamento. A spiegarlo, in un colloquio con Huffpost, è il viceministro dell'Economia in quota Pd, Enrico Morando: ...

Yara - Bossetti aspetta la Cassazione : "Vuole l'asSoluzione attraverso una perizia sul Dna" : La prima udienza dell'ultimo atto in Cassazione del processo a Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si celebrerà...

Wikipedia è la Soluzione contro le fake news? Per YouTube - sì : YouTube cercherà di contenere il successo dei video che contengono fake news o teorie della cospirazione con informazioni aggiuntive prese direttamente da Wikipedia. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della piattaforma video dal palco del SXSW, il festival sulla tecnologia in corso negli Stati Uniti, come risposta al dilagare delle fake news all’interno del mondo social. “Mostreremo informazioni prese da Wikipedia di corredo ...

Nasce U-COAT - la società di Bio-on per il mercato dei fertilizzanti con una Soluzione biodegradabile a rilascio controllato nel terreno : Bio-on presenta oggi un nuovo e rivoluzionario utilizzo della bioplastica PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. I ricercatori Bio-on hanno sviluppato una soluzione per il rilascio controllato di fertilizzanti, in particolare quelli basati su Urea, un mercato enorme con una produzione annua mondiale di 180 Mln di tonnellate* e in crescita costante del 4% annuo. Il vantaggio è un dosaggio più efficace e un minor consumo di fertilizzante. Quindi ...

Milano. Soluzione tecnologica per aiutare i cittadini stranieri : Si è concluso con due progetti finalisti l’hackathon “Services4Migrants”, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con il Politecnico. Alle

Roma - anziana e diabetica sgomberata : “Una guerra tra poveri”. Il comune assicura : “Per lei pronta Soluzione definitiva” : Diabete, problemi di cuore, invalidità e una pensione di meno di 600 euro al mese. Paola ha 74 anni e pochi giorni fa, il 7 marzo, è stata sgomberata dalla casa che occupava nel quartiere di San Basilio, borgata di case popolari nella periferia nord-est di Roma. Al momento dello sgombero è stata ricoverata all’ospedale Sandro Pertini. Potrebbero dimetterla domani, e lei non sa dove andare. Racconta di addormentarsi “con una radiolina”. “Se ...

La Soluzione del filosofo Massimo Cacciari per il governo : Roma, 10 mar. , askanews, 'Da questa disfatta il Pd potrebbe uscirne bene soltanto se ammettesse la sconfitta, riconoscesse la vittoria del Movimento 5 Stelle e si rendesse disponibile a sostenere un ...

Tav - un’asSoluzione e una prescrizione per l’ex commissario di governo accusato di omissione di atti d’ufficio : Nessuna condanna. Mario Virano, ex commissario del governo alla Torino-Lione, è stato assolto da un’accusa di omissione di atti d’ufficio, mentre un altro episodio simile è risultato prescritto. Lo ha stabilito oggi il tribunale di Torino nel processo nato dall’esposto di militanti No Tav della Val di Susa, Alberto Veggio e Maria Grazia Di Pietro. In passato la stessa procura aveva prima chiesto l’archiviazione del procedimento e poi ...

Audi Italdesign Pop.Up Next - per battere il traffico la Soluzione è volare : I sedili sono stati ridisegnati utilizzando un approccio che è la fusione del mondo aeronautico e di quello automotive: a una struttura di alluminio si abbina un materiale ultraleggero a rete che ...

Web tax - Lotito - FacilityLive - : "Soluzione giusta per l'Italia" : Il prossimo 21 marzo la Commissione europea presenterà la sua proposta per avere norme comuni sulla tassazione dei profitti delle multinazionali derivanti da attività legate all'economia digitale. "...

La nuova Soluzione per cambiare la tua vecchia auto? Noleggio a lungo termine : Sei alla ricerca di una opportunità conveniente, pratica e personalizzata per poter cambiare la vecchia auto nell'ultimo modello dei tuoi sogni? Probabilmente una delle principali alternative che ...

Roma - riciclaggio Fastweb-Telecom Italia Sparkle : asSoluzione definitiva per i manager : Per i cinque manager di Fastweb, compreso il fondatore Silvio Scaglia, finiti sul banco degli imputati per il presunto maxiriciclaggio di due miliardi di euro, è arrivata l'assoluzione definitiva. Lo ...

Elezioni Politiche 4 marzo 2018 DIRETTA LIVE - Grasso : 'Voto a LeU unica Soluzione per l'Italia'