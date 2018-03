SLALOM ARE Gara cancellata per maltempo | la coppetta va a Marcel Hirscher Finali Coppa

Sci alpino - SLALOM maschile Are 2018 in DIRETTA. Hirscher per il sigillo finale. Gross e Moelgg : ultima chiamata per il podio : Buongiorno agli appassionati di sci alpino e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are, ultima gara di Coppa del Mondo 2018. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno , Kristoffersen, Zenhausern, Myhrer, Matt?, riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco , che in questa specialità ha ...

Sci alpino - SLALOM maschile Are 2018 in DIRETTA. Hirscher per il sigillo finale. Gross e Moelgg : ultima chiamata per il podio : Buongiorno agli appassionati di sci alpino e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile delle Finali di Coppa del Mondo ad Are, ultima gara di Coppa del Mondo 2018. Sarà ancora dominio di Marcel Hirscher oppure qualcuno (Kristoffersen, Zenhausern, Myhrer, Matt?) riuscirà a fermare la supremazia del campione austriaco, che in questa specialità ha dominato in questa stagione, commettendo l’unico vero errore alle Olimpiadi di ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo lo SLALOM di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto! : La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1773 2 HOLDENER Wendy SUI 1168 3 REBENSBURG Viktoria GER 977 4 Goggia Sofia ITA 958 5 VLHOVA Petra SVK ...

Coppa del mondo - Mikaela Shiffrin vince SLALOM Aare davanti a Holdener e Hansdotter : Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale di Aare , conquistando così il successo numero 43 in carriera. La statunitense, già vincitrice della Coppa del mondo e della Coppa di specialità, ha dominato la gara con il tempo complessivo di 1'46"42. Secondo posto, a ben 1"58 per Wendy Holdener, che ha preceduto di appena un centesimo Frida Hansdotter . La ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo lo SLALOM di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto! : Penultima gara della stagione della Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La vittoria nello slalom di Are è andata a Mikaela Shiffrin, che ha vinto per la 12esima volta quest’anno, raggiungendo un totale di 1773 punti in Classifica generale. L’americana ha già vinto matematicamente la Sfera di Cristallo, così come la Coppa di specialità. Anche la svizzera Wendy Holdener è sicura di chiudere al secondo posto. Il terzo, invece, ...

Sci - Shiffrin pigliatutto : suo anche lo SLALOM di Aare : Successo n. 43 in coppa del mondo per la statunitense Mikaela Shiffrin che alle Finali di Aare ha vinto nettamente lo slalom speciale, con il tempo di 1.46.42. Ha preceduto la svizzera Wendy Holdener , 1.48.00, e la svedese ...

Sci alpino - SLALOM femminile Are 2018 : Mikaela Shiffrin straripante! Stravince davanti a Holdener e Hansdotter. Azzurre indietro : Mikaela Shiffrin torna a dominare. L’americana ha vinto lo Slalom di Are, l’ultimo della stagione. Un successo netto, schiacciante, come la campionessa del Colorado ci aveva abituati per tutto l’anno, prima del calo di gennaio e febbraio coinciso proprio con le Olimpiadi (vittoria in gigante ma fuori dal podio in Slalom). Shiffrin ha dominato, prendendosi il miglior tempo anche nella seconda manche e terminando con 1″58 ...

Coppa del mondo - Marcel Hirscher vince SLALOM gigante di Aare davanti a Kristoffersen : Il 7 volte vincitore della Coppa del mondo con questo successo si porta a 13 vittorie in Coppa , la settima su otto in slalom gigante, . Quarto posto per lo svizzero Meillard, quinto lo sloveno ...

SLALOM Aare - in testa Shiffrin : La campionessa Usa Mikaela Shiffrin, che ha già vinto anticipatamente la coppa del mondo e quella di disciplina, è al comando in 52.09 dopo la prima manche dell'ultimo Slalom speciale della stagione alle Finali di Aare. Seconda l'austriaca Bernadette Schild in 52.58 e terza la ...

Sci alpino - SLALOM femminile Are 2018 : Mikaela Shiffrin detta legge nella prima manche. Male le azzurre : Al comando della prima manche dello Slalom delle Finali di Are c’è Mikaela Shiffrin. L’americana ha dettato legge nella prima discesa tra i paletti stretti: la gara sembrava equilibrata, con le altre favorite in pochi centesimi, fino a quando non è scesa la 23enne a fare la voce grossa e piazzarsi in maniera netta davanti a tutte. Shiffrin ha interpretato infatti il percorso meglio delle altre, sciando con un ritmo alto e soprattutto ...