Sky e Mediaset Premium | i nuovi abbonamenti Promo | regali e sconti incredibili per i

Serie A oggi 18 marzo 2018 : partite in diretta tv su Sky e Mediaset Premium - info streaming : Serie A, 10giornata di ritorno di Campionato: diretta tv e streaming Mediaset Premium, oggi 18 marzo 2018 Ed ecco la programmazione di oggi di casa Premium: Sampdoria-Inter in diretta su Premium

Mediaset Premium vs Sky - sfida fra abbonamenti/ La tv di Murdoch regala anche un televisore : i prezzi a confro : Mediaset Premium vs Sky, sfida fra abbonamenti, la tv di Murdoch regala anche un televisore: i prezzi a confronto. Le due televisioni si danno battaglia a suon di offerte

Diritti TV Serie A - Mediapro non esclude Mediaset e Sky : la situazione Video : Oltre al gran finale di stagione che, di qui a poco, si prospetta con la lotta scudetto tra Juventus e Napoli e la bagarre in fondo alla classifica per non retrocedere, da qualche mese tiene ancora banco il discorso sui Diritti TV della Serie A, validi per il triennio 2018-2021. L'obbiettivo della Lega Serie A è stato chiaro sin da subito: raggiungere complessivamente la cifra di un miliardo e cinquanta milioni di euro.

Diritti TV Serie A - Mediapro non esclude Mediaset e Sky : la situazione : Oltre al gran finale di stagione che, di qui a poco, si prospetta con la lotta scudetto tra Juventus e Napoli e la bagarre in fondo alla classifica per non retrocedere, da qualche mese tiene ancora banco il discorso sui Diritti TV della Serie A, validi per il triennio 2018-2021. L'obbiettivo della Lega Serie A è stato chiaro sin da subito: raggiungere complessivamente la cifra di un miliardo e cinquanta milioni di euro. Una vicenda complessa, ...

Elezioni Politiche 2018 : gli speciali di Rai - Mediaset e Sky : Nel pomeriggio di Rai2 l'appuntamento con la politica tornerà alle 16.30 per un'ora; mentre su Rai3, dalle 16.50 alle 19, la redazione del TG3 sarà impegnata nell'analisi dei risultati elettorali. A ...

Tv : Mediaset-Vivendi in causa - Comcast sfida Disney e Murdoch per comprare Sky : Murdoch, dunque, decise di ridimensionare il business, concentrandosi sulle news e lo sport. Logico, quindi, il tentativo di consolidarsi in questi due settori, blindando il controllo su Sky. Comcast,...

"Dopo Sky - il boccone Mediaset? Negli affari tutto è possibile" Risiko tv - parla Confalonieri jr : Dopo l'Opa da 25 miliardi di Comcast su Sky, mossa che ha riacceso in Europa il Risiko del settore, secondo alcuni analisti finanziari il mercato scommette sul fatto che il prossimo gruppo televisivo a finire oggetto di offerte di acquisto possa essere Mediaset. E' uno scenario realistico? E dietro un'offerta miliardaria, la famiglia Berlusconi venderebbe

Comcast - Opa miliardaria su Sky Il mercato : ora tocca a Mediaset : Comcast vuole mettere un piede nel ricco mercato televisivo europeo, una mossa che spiazza la famiglia Murdoch e riaccende il risiko dei media nel Vecchio Continente spingendo gli operatori a interrogarsi sul futuro di Mediaset e delle scelte della famiglia Berlusconi (il Biscione ha appena spuntanto gli artigli ai francesi di Vivendi). Il titolo del gruppo di Cologno Monzese è uno dei migliori stamane nella seduta di Piazza Affari, in rialzo

Napoli-Spal - ecco i canali Sky e Mediaset su cui seguire la partita : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky, e su Premium Play per gli abbonati Premium. All'andata Hamsik e compagni si imposero per 3-2 allo stadio Paolo Mazza,...

Niente Olimpiadi su Sky - salta l'accordo con Eurosport. Via libera a Rai e Mediaset Premium : Restano dunque valide tutte le altre modalità di fruizione dei giochi: Mediaset Premium per chi è abbonato, Eurosport Player per lo streaming , 5 giorni di prova e abbonamento mensile a 7,99 euro, , ...

Diritti Tv Serie A / MediaPro vende a Sky e Mediaset - soddisfatto Malagò : Diritti Tv Serie A, MediaPro vende: Sky e Mediaset in prima fila, novità BeIn Sports per lo streaming. Iniziano le trattative per la vendita dei Diritti televisivi in Italia

Sky e Mediaset Premium a confronto : le prime offerte di questo 2018 Video : Il mercato delle pay-tv è da sempre uno dei più accesi nel nostro paese. Non a caso, le due maggiori emittenti televisive del settore, Sky e Mediaset, propongono continuamente promozioni più o meno convenienti volte a strappare il maggior numero di clienti al proprio concorrente. Ad esempio, uno dei punti su cui queste emittenti premono maggiormente sono i diritti televisivi calcistici. Appartenuti a Mediaset per il triennio 2015-2018