Siria | truppe turche nel centro di Afrin

Siria - truppe turche entrano nel centro di Afrin : I militari turchi, assieme ai ribelli Siriani alleati, sono entrati questa mattina nel centro di Afrin, il capoluogo del cantone curdo nel Nord-Ovest della Siria, sotto attacco dal 20 gennaio. I miliziani di Jaysh al-Khor, l’Esercito Siriano libero, hanno diffuso foto di una rotonda all’ingresso del centro-città, con le bandiere dei guerriglieri cu...

Siria - Ben-Zvi : Israele in contatto con Russia per ritiro truppe sciite - : "Siamo in stretto contatto - ha spiegato - con la Russia su questo tema, come con gli Stati Uniti e la Giordania. Ma, inutile dire, di chi è ora la presenza più grande in Siria? Della Russia. Ed è per ...

Siria - ERDOGAN BOMBARDA TRUPPE ASSAD AD AFRIN/ Preoccupazioni per le ripercussioni in ambito internazionale : SIRIA, Turchia BOMBARDA le forze filo-ASSAD ad AFRIN: ultime notizie, ERDOGAN attacca i convogli in aiuto dell'enclave curda. Le mosse e i timori internazionali per scontri Usa-Russia

Siria - Afrin : si infiamma il conflitto. La Turchia bombarda truppe di Assad : truppe governative di damasco si sono avvicinate all’enclave curda di Afrin: le forze di Ankara hanno risposto con un bombardamento aereo

Siria - raid turchi fermano truppe Assad : 17.40 I miliziani filogovernativi, entrati nell'enclave curda di Afrin, si sono ritirati di una decina di chilometri dopo i colpi di avvertimento sparati dall'artiglieria turca. La tv di Stato Siriana ha riferito che i bombardamenti hanno costretto anche i giornalisti ad abbandonare la zona. Da oltre un mese le truppe turche portano avanti un'offensiva contro le milizie curde, che considerano un'organizzazione terroristica.

Siria : le truppe di Assad nell'enclave curda di Afrin - i turchi bombardano : Da oltre un mese la città è oggetto dell'offensiva di Ankara. La decisione di Damasco potrebbe portare al deterioramento dei rapporti già precari tra turchia e Russia. Intanto, Ghouta continua a vivere un assedio, da parte del regime Siriano, che dura dal 2013: oltre 400mila civili intrappolati senza cibo né medicine, da domenica una pioggia di bombe ha ucciso almeno 60 bambini

Siria - tensione con la Turchia : le truppe di Assad entrano ad Afrin - l'artiglieria turca bombarda : I miliziani filo-Assad entrati ad Afrin si sono ritirati a 10 chilometri di distanza dopo i colpi di «avvertimento» sparati dall'artiglieria turca. Lo riporta l'agenzia di stampa...

