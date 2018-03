Siria | oltre 1500 combattenti curdi uccisi ad Afrin Erdogan | conquistato il centro della

Siria - strage di civili nella Ghouta e ad Afrin : oltre cento morti. L’immagine dell’esodo : un bimbo in valigia : È finito l’assedio di Aleppo, ma nella regione della Ghuta orientale (enclave vicino a Damasco ancora controllata dai ribelli) e ad Afrin (enclave curdo-Siriana) l’assedio contro i civili continua. Soltanto oggi sotto le bombe del regime di Assad, della Russia e della Turchia sono state uccise oltre cento persone. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), 64 persone hanno perso la vita nella Ghuta ...

Siria : Ong - raid sulla Ghuta - oltre 40 civili uccisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : Unicef - oltre 1000 bambini uccisi o feriti nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - oltre 2mila civili uccisi nella Ghouta orientale in tre mesi : Siria, oltre 2mila civili uccisi nella Ghouta orientale in tre mesi Secondo la Coalizione nazionale Siriana, sempre negli ultimi 3 mesi sono 32 le strutture mediche distrutte nell’area dai raid di Damasco e dei suoi alleati, compresa la Russia Continua a leggere L'articolo Siria, oltre 2mila civili uccisi nella Ghouta orientale in tre mesi sembra essere il primo su NewsGo.

Inferno senza fine in Siria - Ong : nel Ghouta uccisi in 5 giorni oltre 400 civili - 95 sono bimbi : Inferno senza fine in Siria, Ong: nel Ghouta uccisi in 5 giorni oltre 400 civili, 95 sono bimbi Secondo l’Osservatorio Siriano dei diritti umani, i raid del regime hanno almeno 46 civili sono morti nella sola giornata di giovedì Continua a leggere L'articolo Inferno senza fine in Siria, Ong: nel Ghouta uccisi in 5 giorni oltre 400 civili, 95 sono bimbi sembra essere il primo su NewsGo.

Allarme ONU : situazione in Siria oltre ogni immaginazione : Il coordinatore nel paese dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, Panos Moumtzis, è intervenuto sugli attacchi dell’esercito di Assad a Ghouta Est, alla periferia di Damasco

Siria - l'artiglieria di Damasco martella il Ghouta : oltre 100 morti - la peggiore strage dal 2015 : Tra le vittime figurano almeno 20 bambini. Centinaia di persone sono state inoltre ferite nei bombardamenti dell'artiglieria e dell'aviazione, all'indomani del rafforzamento delle posizioni del regime intorno all'enclave sotto assedio che lascia presagire un'offensiva di terra