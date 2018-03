Siria | l’esercito turco è entrato ad Afrin | Città interamente sotto il nostro

L’esercito Siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale - controllata dai ribelli : L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato circa un terzo di Ghouta orientale, l’area controllata dai ribelli alla periferia di Damasco, la capitale della Siria. Nelle ultime due settimane, ha detto l’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa The post L’esercito siriano e i suoi alleati hanno riconquistato un terzo di Ghouta orientale, controllata dai ribelli appeared first on Il Post.

Decine di persone sono state uccise dai bombardamenti dell'esercito Siriano contro i ribelli a Ghouta orientale : È l'ultima enclave ribelle nella zona di Damasco, in Siria, e le forze alleate al regime di Assad stanno provando a riconquistarla

Svolta in Siria - i curdi pronti a cedere il controllo di Afrin all'esercito di Assad : Fonti curde vicino alla dirigenza dello Ypg hanno confermato che nella giornata di oggi, o al massimo domani, comincerà il dispiegamento di forze governative Siriane nel cantone di Afrin. I dettagli dell'accordo fra i curdi e il governo di Bashar al-Assad non sono stati comunicati, le trattative erano ancora in corso nella notte, ma Damasco ha chie...