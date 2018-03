Siria | la foto del bimbo nella valigia e l’indignazione a rate

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) Il bambino, mezzo addormentato, trasportato dal padre in una, quasi fosse un abito, è la nuova immagine simbolo del conflitto in. Uno scatto destinato a finire nel dimenticatoio nel giro di ventiquattro ore, facendo ripiombare il consueto silenzio sulla crisina che è, probabilmente, la peggiore al livello umanitario dal secondo dopoguerra a oggi. Questa immagine, come molte altre che hanno fatto il giro del web, rappresenta la routine dell’indignazione a: viene pubblicata unaanomale – come quella di Houda, la bambina che alza le braccia al cielo mentre ilgrafo le sta per scattare una, pensando che la macchinagrafica sia una pistola o lo scatto del piccolo Aylan Kurdi, riverso deceduto in una spiaggia – milioni di persone la condividono, si scrivono articoli in cui si ricorda la tragedia del Paese mediorientale, si dibatte un po’ ...