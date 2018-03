Siria | Erdogan | Conquistato il centro di Afrin I curdi smentiscono

Siria - Erdogan : “Preso controllo del centro di Afrin”. Ma i combattenti curdi lo smentiscono : “Scontri in corso” : Le forze Siriane alleate della Turchia hanno preso il controllo del centro dell’enclave curda di Afrin dove l’assedio, che va avanti da circa due mesi, ha costretto almeno 150mila civili alla fuga. Ad annunciarlo è il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e anche per gli attivisti dell’Osservatorio nazionale per i diritti umani, i turchi hanno conquistato metà della città e sono in corso pesanti combattimenti. Inoltre, prosegue ...

Siria - Erdogan : "Preso il controllo del centro di Afrin". Oltre 1500 combattenti curdi uccisi : In Siria sono Oltre 150mila i civili in fuga da Afrin, distretto curdo nel nordovest del Paese al centro di un'offensiva delle forze armate di Ankara e dei ribelli Siriani alleati. La situazione umanitaria, denunciano alcuni attivisti, è drammatica

Erdogan vuole il Nord della Siria : “La battaglia di Afrin è solo l’inizio” : Quando la battaglia della Ghouta, in un modo o nell’altro, sarà finita, in Siria comincerà una guerra molto diversa, quella delle frontiere. I ribelli anti-Assad sostenuti dalla Turchia si stanno già preparando. I sogni «rivoluzionari» sono sepolti da un pezzo. Sanno di essere pedine di un gioco più grande, fra le potenze regionali e mondiali. E co...

Siria - altre bombe su Ghouta. Erdogan-Assad ai ferri corti : Le immagini circolate in tutto il mondo e le testimonianze dei rappresentanti di organizzazioni umanitarie e di agenzie delle Nazioni Unite concordano nel raccontare un terribile massacro di civili: ...

