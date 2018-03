Siracusa | mamma di 20 anni uccisa

Siracusa - mamma di 20 anni pugnalata e gettata in un fosso : sospetti sul fidanzato : Il cadavere di Laura Petrolito, mamma 20enne di una bimba di 8 mesi, è stato trovato in un pozzo artesiano nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Portato in caserma il compagno per essere interrogato. E' giallo sulle cause, ma secondo alcuni vicini di casa, la coppia era da tempo in crisi.Continua a leggere