Siracusa | 20enne uccisa a coltellate | il cadavere ritrovato in un pozzo

(Di domenica 18 marzo 2018) Una ragazza di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi, è stataa Canicattini Bagni, comune nelno. Il suo corpo è stato trovato all’interno di unartesiano, in contrada Stallaini, dopo che il padre ne aveva denunciato la scomparsa sabato sera: l’uomo, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno, aveva subito allertato i carabinieri. Proprio il compagno sarebbe il principale sospettato dell’omicidio. Secondo quanto emerge dalle prime analisi sul suo corpo, la donna è statasabato sera intorno alle 22. Il, buttato nel, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L’assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio in ferro e si è allontanato. L'articolo: ilin unproviene da Il Fatto ...