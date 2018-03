Sci di velocità : SIMONE ORIGONE secondo a Idre Fjall : E' l'austriaco Manuel Kramer a far sua, di un autentico soffio su Simone Origone, gara #1 di Idre Fjall , Svezia, , penultima sede di tappa della Coppa del Mondo di Sci di velocità. Simone Origone , Sc Azzurri del Cervino, fa registrare la punta massima di velocità in 176,790 km/h, ma meglio di lui, per pochissimo, fa l'austriaco Manuel Kramer , 176,930, ...