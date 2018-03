Sexting e revenge porn | “adolescenti abituati a scambiarsi foto intime in chat Che

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) Si chiamae si traduce in “invio di messaggi sessualmente espliciti”. Una pratica che si accompagna spesso alovvero la “vendettaografica”. In Italia un caso su tre di bullismo in Rete è di natura sessuale. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio nazionale adolescenza che con Skuola.net ha svolto una ricerca su oltre 11mila ragazzi tra gli 11 e i 19 anni. I risultati sono preoccupanti: il 33% degli episodi di bullismo virtuale è a sfondo sessuale. Le ragazze sono la categoria più a rischio e sono proprio loro ad essere spesso vittima di vendette. “Tra i ragazzi – spiega Maura Manca, presidente dell’Osservatorio – sta diventando una consuetudine condividere immagini del proprio corpo. Questa normalizzazione rende tutto più problematico perché non si rendono conto dei potenziali rischi. Passare dalall’essere vittima di cyberbullismo è facile: quando ...