Sesso e contraccettivi | arriva Dmau | il ‘pillolo’ per lui

(Di domenica 18 marzo 2018) Si prende una sola volta al giorno con un pasto; si chiama, ‘diminutivo’ di dimetandrolone undecanoato, e potrebbe ritrovarsi in pole position sulla lunga pista verso uno dei traguardi più inseguiti dalla scienza: il ‘pillolo‘, un contraccettivo maschile per lui da assumere per bocca, sicuro ed efficace nell’evitare gravidanze indesiderate. Il farmaco sperimentale sembra funzionare in base a quanto emerge da uno studio su 83 uomini, condotto negli Usa e presentato alla vigilia della Festa del papà a Chicago dove è in corso Endo 2018, 100esimo meeting annuale dell’Endocrine Society. L’autrice senior Stephanie Page, docente di medicina all’università di Washington a Seattle, parla di “risultati promettenti, senza precedenti” nel filone di ricerca per lo sviluppo di “un prototipo di pillola anticoncezionale ...