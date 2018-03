Sesso | arriva la pillola anticoncezionale per gli uomini

Sesso e contraccettivi : arriva Dmau - il ‘pillolo’ per lui : Si prende una sola volta al giorno con un pasto; si chiama Dmau, ‘diminutivo’ di dimetandrolone undecanoato, e potrebbe ritrovarsi in pole position sulla lunga pista verso uno dei traguardi più inseguiti dalla scienza: il ‘pillolo‘, un contraccettivo maschile per lui da assumere per bocca, sicuro ed efficace nell’evitare gravidanze indesiderate. Il farmaco sperimentale sembra funzionare in base a quanto emerge da ...

“Ora e per sempre… Gemma - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto così e dopo le allusioni al Sesso arriva questa dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...

“Sesso sfrenato”. Scandalo all’Isola dei famosi : due vip (impegnati) hanno consumato. Quando tutti erano ancora nella villa - loro… L’indiscrezione piccantissima sta facendo tremare anche i muri e arriva da fonti certe. E ora in Italia un personaggio molto famoso ha delle lunghe corna… : hanno fatto sesso! arrivano rivelazioni piccantissime che riguardano i naufraghi. Si parla di una cosa accaduta Quando i naufraghi erano ancora nella villa, cioè Quando il gioco non era ancora cominciato. In pratica questa notte bollente coincide con il periodo durante il quale Francesco Monte avrebbe fatto uso di droga. Da Quando Eva Henger, durante la seconda diretta del reality ha sganciato questa bomba su Monte, si è parlato solo ed ...

Arriva a Napoli il bus stop-gender 'Sul Sesso non confondete i bambini' : ... fanno sapere gli organizzatori, è 'sensibilizzare l'opinione pubblica, i media e la politica, sopratutto in questo periodo pre-elettorale, nel quale il Bus chiederà alla classe politica di ...

“Perché le donne hanno sempre le mani fredde?”. La risposta finalmente è arrivata. Uno studio spiega per filo e per segno cosa succede alla temperatura corporea del gentil Sesso. Hai capito! : mani fredde cuore caldo, dice il detto. Al proverbio ora replica la scienza: mani fredde poca massa muscolare, caratteristica che accomuna le donne e i bambini. A spiegare il brivido che spesso percorre gli uomini quando sfiorano le estremità femminili è una ricerca dell’università inglese di Cambridge, coordinata dalla dottoranda Stephanie Payne, ‘Young Explorer’ del National Geographic impegnata nello studio delle ...