Serie C | tifosi Lecce | il lungo elenco delle trasferte vietate | è tutto normale?

Serie B - Unicusano Ternana : Defendi carica i tifosi : Serie B , su Radio Cusano Campus capitan Defendi carica i supporter dell' Unicusano Ternana . 'I tifosi ci stiano accanto come hanno sempre fatto: noi daremo il massimo, proprio come fanno loro'. ...

Serie A Lazio - i tifosi citano i direttori di gara per l'espulsione di Immobile contro il Torino : ROMA - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in reLazione all'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'11 dicembre ...

Serie C : noto artista regala 10mila euro; i tifosi al giudice - 'niente scherzi' Video : La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo [Video] Calcio, squadra del girone A di Serie C. Il Tribunale, infatti, dovra' pronunciarsi sul #fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi i #tifosi aretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria ...

Serie C : noto artista regala 10mila euro; i tifosi al giudice - 'niente scherzi' : La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo Calcio, squadra del girone A di Serie C. Il Tribunale, infatti, dovrà pronunciarsi sul fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi i tifosi aretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria storia ...

Serie B : tafferugli durante Foggia-Pescara - daspo per 13 tifosi : Tredici provvedimenti di daspo fra i due e gli otto anni sono stati emessi dalla Questura di Foggia nei confronti di altrettanti tifosi del Foggia e del Pescara dopo i tafferugli avvenuti prima della partita fra le due squadre di Calcio lo scorso 20 gennaio. In particolare i provvedimenti amministrativi che inibiranno l’accesso agli stadi hanno riguardato 8 tifosi del Foggia e 5 del Pescara. Ai responsabili delle condotte piu’ ...

Serie A - giudice sportivo : cori dei tifosi contro il Napoli - Inter multata. 5 gli squalificati : Con il posticipo di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli si è conclusa la 28ª giornata di Serie A. Un turno che ha visto il Napoli fermarsi ancora e la Juventus approfittarne tornando così a ...

Serie B : tifosi inferociti prendono a pugni e schiaffi giocatori in pieno centro Video : In Serie B, l’Empoli batte per 2-1 la Virtus Entella e si porta in testa alla classifica, approfittando della sconfitta del Frosinone a Palermo. Nell'altra gara di ieri, la Salernitana si aggiudica il derby contro l'Avellino e sale in classifica a 37 punti agganciando il Foggia, mentre gli irpini si fermano a 34 punti al limite della zona play out. Oggi, 12 marzo, con Novara-Brescia si chiude la 30a giornata del torneo cadetto che deve però ...

Serie A Fiorentina - i tifosi : «Riempiamo l'Artemio Franchi» : FIRENZE - "Riempiamo l'Artemio Franchi. Sarà un'ulteriore occasione per rendere omaggio al nostro Davide Astori, per permettergli di ricevere il saluto che merita dal suo stadio". L'ha scritto in ...

'Davide era un grande uomo' : i funerali di Davide Astori - con tanti tifosi e squadre di Serie A : Un momento di forte dolore ai funerali del calciatore Davide Astori , un dolore accompagnato da forte dignità e compostezza. All'addio del capitano ci sono stati tanti tifosi e molte squadre di serie ...

Serie A Udinese-Fiorentina vietata ai tifosi ospiti : UDINE - Niente trasferta in Friuli per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana: è l'effetto del decreto con cui il Prefetto di Udine ha adottato le prescrizioni per la vendita dei tagliandi di ...

Serie C : tifosi inferociti bloccano in sede dirigente - nota dei calciatori : Ad Arezzo, la tensione è veramente alta, dopo le ultime vicende legate alla crisi societaria della squadra locale. In queste ultime ore, si è tenuta una conferenza stampa di Fabio Gatto, rappresentante di Neos Solution, società che detiene allo stato attuale il 99% delle quote azionarie dell'Arezzo calcio. L'intervento del dirigente, membro del cda aretino, è stato profondamente contestato, già durante l'intervallo, da alcuni tifosi, tanto da ...

Serie B : ecco il mister psicologo - l'altra classifica - tifosi - 'limite superato' : In Serie B, l'inizio del nuovo anno è coinciso con la definitiva consacrazione dell'Empoli che ha fatto bottino pieno, realizzando 15 punti nelle prime cinque gare del 2018. Di contro, la Ternana ha rimediato un solo punto ed è sempre più fanalino di coda nella classifica generale. classifica 2018, Empoli 1°, Foggia e Frosinone al secondo posto Analizzando il nuovo anno, non si può non prendere in considerazione il cammino esaltante di alcune ...

Serie A Cagliari-Napoli - trasferta vietata ai tifosi : NAPOLI - Niente tifosi del Napoli alla Sardegna Arena per la gara contro il Cagliari : è scattato il divieto di trasferta. "Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Cagliari, il club comunica che ...

Serie B Foggia - Stroppa : «Tifosi - ci serve il vostro sostegno» : Foggia - L'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Carpi. "Ora viene il difficile - ha ammesso il tecnico rossonero - avremo davanti una ...