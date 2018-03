Serie A | Juventus Napoli corsa Scudetto I bianconeri impattano al Mazza | gli azzurri ne

Pagelle/ Spal-Juventus (0-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata) : Pagelle Spal Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A valida per la 29^ giornata. I nostri giudizi, i migliori e i peggiori allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:08:00 GMT)

Video Highlights Spal-Juventus 0-0 : Tabellino Serie A 17-3-2018 : Risultato Finale Spal-Juventus 0-0: Cronaca e Video Highlights Partita 29^ Giornata Serie A 17 Marzo 2018. Allo stadio Paolo Mazza la Spal compie il miracolo e blocca la Juventus tra le mura amiche sul punteggio finale di 0-0. Una partita perfetta per gli uomini di Leonardo Semplici, i quali riescono ad alzare fin da subito il ritmo con un pressing asfissiante a tutto campo sugli uomini migliori, riuescendo ad imbrigliare la manovra di ...

Serie A - SPAL-Juventus 0-0 : bianconeri bloccati a Ferrara! Campionato riaperto - il Napoli può accorciare : Incredibile pareggio della Juventus nell’anticipo della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri sono stati bloccati sul campo della SPAL (0-0): i Campioni d’Italia lasciano per strada due punti e riaprono clamorosamente il Campionato. I ragazzi di Max Allegri ora hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli che però domani potrà accorciare (i partenopei giocheranno contro il Genoa). Gli emiliani strappano invece un punto ...

La Juventus ha pareggiato 0 a 0 contro la SPAL - nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A : La Juventus ha pareggiato in trasferta per 0 a 0 contro la SPAL nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A giocato stasera. La Juventus – che ha schierato dall’inizio Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Douglas Costa, e alla fine anche The post La Juventus ha pareggiato 0 a 0 contro la SPAL, nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Anticipo Serie A - Spal-Juventus 0-0 : 22.38 Si ferma a 12 la striscia di vittorie di fila della Juve, che non va oltre lo 0-0 a Ferrara contro la Spal. Inizio gagliardo dei ferraresi che tengono alta il pressinge e la Juve fatica I bianconeri, non brillantissimi, si fanno vedere solo con una punizione dal limite di Dybala,alta (45').Nel 2° tempo la Juve prova ad aumentare i giri: occasioni per Douglas Costa (tiro a giro respinto da Meret al 50'), Dybala (sinistro fuori, 55') e ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Pink Sport Time 13 15 4 1 10 13 35 -22 10. Ravenna Woman 11 15 2 5 8 17 29 -18 11. Sassuolo 10 15 3 1 11 12 27 -15 12. Empoli Ladies 8 15 2 2 11 9 36 -27 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Domani si torna sui rettangoli di gioco del campionato di Calcio femminile di Serie A. 16° turno, 5° del girone di ritorno, per le ragazze nostrane che si confronteranno per regalare spettacolo agli appassionati. La capolista Juventus va a caccia del 16° successo consecutivo nel torneo nazionale affrontando a Vinovo il Pink Bari. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia: la prima della classe contro la nona della graduatoria. Tuttavia, le ...

