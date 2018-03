Serie A Fiorentina | Pioli | «Vittoria d' autorità a Torino»

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : quarto ko di fila. I tifosi : 'Cairo - vattene!' : La cronaca della partita, ora. BASELLI FEBBRE - Baselli si è svegliato in ritiro con la febbre alta. Subito a casa, e Valdifiori in campo, play , ultima da titolare: contro il Genoa il 30 dicembre, , ...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : decide un rigore di Thereau al 94' : VAR protagonista con due rigori assegnati e uno tolto ai viola. Per i granata, in gol con Belotti, quarta sconfitta di fila

Serie A - la Fiorentina ritira i ricordi di Astori ai cancelli del Franchi : FIRENZE - Per tenere vivo il ricordo di Davide Astori , la Fiorentina ha deciso di raccogliere tutto il materiale che i tifosi e non solo hanno lasciato ai cancelli del Franchi . Foto, disegni, frasi, ...

Serie A - la Fiorentina raccoglie il materiale in ricordo di Astori : FIRENZE - La Fiorentina raccoglie rà foto, disegni, frasi, poesie, sciarpe e bandiere che le persone hanno lasciato ai cancelli dello stadio Franchi in ricordo di Davide Astori . Lo ha fatto sapere il ...

Serie A Spal-Juventus - arbitra Massa. Torino-Fiorentina - Gavillucci : ROMA - Rese note le designazioni arbitra li in vista della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. in programma domenica 18 alle ore 15. Due gli anticipi del sabato: Udinese-Sassuolo , ...

Serie A - 28^ giornata : Fiorentina-Benevento 1-0 - decide Vitor Hugo nella memoria di Davide Astori : Nel ricordo e nel segno di Davide Astori , il capitano morto la scorsa settimana. La Fiorentina ha sconfitto il Benevento per 1-0 nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e sale al nono posto in classifica mentre i campani rimangono ultimi e sempre più indirizzati verso la retrocessione. A decide re la partita è stato Vitor Hugo che ha segnato alle ore 13.00, il numero di maglia di Astori a cui la tifoseria ha dedicato una coreografia ...

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Fiorentina favorita in casa (28^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite di oggi 11 marzo. Si accende la 28^ giornata: occhi puntati a San Siro per il match Inter-Napoli.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:28:00 GMT)