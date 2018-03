Sequestrata la nave ProActiva Open Arms | non ha consegnato i migranti ai libici

Migranti - Sequestrata nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms - : La Procura di Catania ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Per il legale della Ong è stato invece "istituito il reato di solidarietà"

