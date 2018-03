Sequestrata a Catania la nave della Ong ProActiva Open Arms

agi

(Di domenica 18 marzo 2018) È stata posta sotto sequestro dalla procura dilaOng spagnola, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa), nel quale è avvenuto lo sbarco di 218 migranti. È il primo approdo in Italia al centro dell'inchiesta per il rifiutodi consegnare i migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il fermo è stato eseguito su indaginisquadra mobile di Ragusa e del Servizio centrale operativo (Sco) di Roma. La procura di, che ha confermato l'inchiesta e il sequestro, ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa ci sarebbe una volontà di portare i migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali, non consegnandoli ai libici. Tre le persone ...