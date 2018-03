Seconda Categoria | Monti-Atletico Forte Dei Marmi 1-2

Karate - Serie A 2018 : Lorena Busà splendida a Salisburgo! Seconda nella categoria -55 kg. L’Italia chiude con tre podi : Il podio che non ti aspetti. Lorena Busà, sorella d’arte, ha conquistato il secondo posto nel’ultima giornata della Seconda tappa della Serie A 2018, in programma a Salisburgo tra venerdì 2 e domenica 4 marzo. L’atleta azzurra ha realizzato un percorso entusiasmante nella categoria -55 kg, quella in cui, per intenderci, solitamente si distingue in positivo Sara Cardin, incappata stavolta in una delle sue rarissime giornate ...