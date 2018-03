Scioperi trasporti marzo e aprile | date mezzi pubblici | treni e aerei

Blastingnews

(Di domenica 18 marzo 2018) Il mese disi avvia alla conclusione, ma proporrà ancora una serie dinel settore dei. Le agitazioni sindacali previste nel corso dell’ultima decade non mancheranno di certo, così come non lo faranno nel mese di: il Ministero deiha già pubblicato il calendario delle proteste proclamate per le prossime settimane, di seguito andremo a scoprire nel dettaglio cosa ci attenderà. Calendario deglidineiLa prima data da cerchiare in rosso sarà quella del 20/03, quando a Caserta si fermerà il personale di DAV per 8 ore (9.00-17.00). Nello stesso giorno incroceranno le braccia i lavoratori del gruppo Autoguidovie in Lombardia per 4 ore, con varie modalità. Spostandoci al 21/03, quando a far notizia sarà lo stop di macchinisti e capitreno di Trenord, assisteremo alla protesta dei dipendenti delle società AGO UNO e ...