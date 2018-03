Sci | Manuela Moelgg si ritira | ' Orgogliosa di me'

Coppa del Mondo di Sci alpino 2018 - troppo vento ad Aare : niente gare. Manuela Moelgg si ritira : troppo vento ad Aare, per questo motivo sono stati cancellati lo slalom gigante donne della finale di Coppa del Mondo di sci alpino e lo slalom speciale uomini senza recupero. La Coppa di disciplina femminile è stata così assegnata alla tedesca Viktoria Rebensburg. niente ultima gara quindi per l'azzurra ...

Sci alpino - Manuela Moelgg dice basta : 'ho passato anni meravigliosi - me li sono goduti tutti fino in fondo' : ... con il rammarico dell'uscita nella seconda manche nello slalom di Val d'Isère del 2009, quando era avviata verso la medaglia d'oro, e 285 presenze complessive in Coppa del mondo, condite da ...

“Non ne voglio più parlare!”. Lacrime e disperazione in diretta tv. Un’accusa pesante e tanta rabbia a Domenica Live. Manuela Villa - vessata dalle critiche - si alza e laScia lo studio : “Io non c’entro nulla - laSciatemi in pace”. Sgomento tra il pubblico : Ormai da anni è un’ospite fisso del piccolo schermo. La sua storia ha colpito tutti, il dramma di una figlia illegittima che disperatamente cerca la sua identità. Una voce splendida, ereditata da un padre che non l’ha mai voluta, ma che lei ha sempre inseguito. Manuela Villa alla fine ha spuntato la sua battaglia e dopo una lunghissima lotta nella aule del tribunale ha ottenuto il riconoscimento. Insieme a lei il fratello ...

Manuela Villa in lacrime laScia lo studio di Domenica Live : Domenica Live: Manuela Villa piange e abbandona lo studio Manuela Villa non è mai stata così vulnerabile, tanto che in lacrime è stata obbligata a lasciare lo studio di Domenica Live. La figlia del famoso cantante, dopo la lunga lotta per avere finalmente il cognome del padre, sta attraversando un altro periodo nero. La tomba di Claudio Villa, come annunciato anche dai sottotitoli del talk di Video News, è infatti stata “abbandonata al ...

Emanuela Tittocchia dopo Fabio Testi ha un nuovo amore?/ Mattino 5 - dall'aborto alla rinaScita : Emanuela Tittocchia ospite a Mattino 5 ammette di avere una persona la proprio fianco e di aver ritrovato il sorriso dopo Fabio Testi e l'aborto, presto avrà una famiglia tutta sua?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:09:00 GMT)

Micaela - Manuela e Marta Boldi/ "Vittoria è la rinaScita di nostra madre Marisa" (Domenica Live) : Micaela, Manuela e Marta Boldi, le tre figlie del celebre comico italiano. Legatissime eppure diverse: non tutte hanno seguito le orme del padre. Il loro racconto a Domenica Live. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:56:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg e quella maledetta occasione mancata : L’occasione della vita capita una sola volta e nella carriera di uno sportivo è un attimo che va colto immediatamente, per evitare di trovarsi a vivere con il rimpianto eterno di averlo mancato. Nello storia dello sci alpino tra Olimpiadi e Mondiali ci sono stati tanti esempi di chi è riuscito a prendersi quella occasione. Anche oggi al termine della prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, Manuela ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg davanti a Shiffrin nella prima manche! 3a Brignone - 5a Bassino! : L’Italia fa sognare nella prima manche del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Manuela Moelgg scia divinamente e rifila 2 decimi alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. Sono addirittura tre le azzurre nelle prime cinque posizioni: Federica Brignone è terza a 0.29 dalla compagna di squadra, Marta Bassino quinta a 0.57. Una prima discesa da urlo per Manuela Moelgg, tornata in forma come ad ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! 5a Bassino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

Uomini e donne - la 'strage' dopo le segnalazioni : Marta e Manuela K laSciano lo studio : ROMA - A ' Uomini e donne ' ancora spazio al trono classico. Arrivano in studio Marta e Virginia, le corteggiatrice di Nicolò, mentre viene rimandato il video con le lacrime della corteggiatrice alla ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg - Chiara Costazza e Irene Curtoni a caccia della top ten in slalom : Oggi iniziano le Olimpiadi Invernali anche per quanto riguarda lo sci alpino femminile. Se fino ad ora abbiamo assistito a due rinvii e alla combinata maschile, stanotte si comincia con lo slalom femminile. La gara, articolata in due manche, vedrà la prima iniziare alle 2.15 e la seconda alle 5.45. Per quanto riguarda l’Italia, si tratta della gara in cui la nostra Nazionale ha meno possibilità di centrare la medaglia. Le azzurre, sia ...

Salto con gli Sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze delle azzurre. Manuela e Lara Malsiner puntano ai primi 15 posti : Nella giornata di domani sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia andrà in scena la seconda gara valida per il Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito, andiamo a vedere quali possono essere le ambizioni delle quattro atlete italiane impegnate in gara. Malsiner Manuela: la più esperta delle sorelle Malsiner, che al momento sembrano avere un potenziale simile. Alla vigilia sembrava potesse ambire ad un ...

MasterChef 7 - Giovanna e Manuela : «Noi - che uSciamo a testa alta» : Giovanna e Manuela. Così forti e così fragili. Così timide e così sorridenti. Hanno combattuto con le unghie e con i denti per restare all’interno della cucina di MasterChef, ma non è bastato. A farle capitolare sono stati due ingredienti insidiosissimi. Le zampe di gallina per Giovanna e un fritto alla saganaki per Manuela. Insieme hanno affrontato molti demoni: il chiacchiericcio dei compagni che credevano che non fossero ...