Sci alpinismo | successi italiani alla Pierra Menta 2018

Fondo - biathlon e Sci alpinismo per gli allievi marescialli : Una selezione di allievi marescialli della Scuola Sottufficiali dell'Esercito ha preso parte alla 70a edizione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine , CaSTA, , al via lunedì 5 marzo a Sestriere ...

Sci alpinismo : i Campionati Europei 2018 dal 20 al 25 febbraio sull’Etna : Sarà il suggestivo scenario dell’Etna ad ospitare i Campionati Europei di sci alpinismo 2018 , in programma dal 20 al 25 febbraio (con le gare che avranno inizio giovedì 22). Vista l’attuale mancanza di neve sul percorso stabilito, l’organizzazione ha già previsto un eventuale campo gara di riserva, sul versante nord del vulcano che porta a Piano Provenzana. Per la rassegna continentale si attende una partecipazione record, ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo di Sci alpinismo 2018 : doppio podio azzurro nella vertical race di Andorra : Dopo la Cina e la Svizzera, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2018 ha fatto tappa sulle nevi di Font Blanca, nel Principato di Andorra . Il fine settimana di gare, tuttavia, non era iniziato nel migliore dei modi, visto che le condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori ad annullare la gara individuale prevista sabato. Tutto regolare, invece, nella giornata di domenica, quando erano in programma le vertical race . Nel settore ...

Etna - manca la neve : saltano i campionati europei di Sci alpinismo : Sono stati annullati a causa della manca nza di neve sull’ Etna i campionati europei di sci alpinismo , validi come prima tappa di qualificazione alle Olimpiadi Giovanili di Losanna, previsti sul vulcano dal 22 al 25 febbraio. Le previsioni meteo dei prossimi giorni non portano comunque le nevicate sufficienti all’espletamento delle gare. Ad annunciare l’annullamento dell’evento, al quale avrebbero partecipato oltre 400 ...

Sci alpinismo - tutto pronto per i Campionato Europei in Sicilia : il programma completo : L'attenzione del popolo delle pelli di foca non è solo posta alle prove che assegneranno i titoli continentali, ma anche alle gare Open, riservate agli iscritti della Federazione Italiana Sport ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2018 : doppio podio azzurro in Svizzera - successi francesi : Dopo l’apertura in Cina, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2018 ha fatto tappa in Svizzera, presso la località di Villars-sur-Ollon. Per l’Italia sono arrivati i podi di Robert Antonioli e Michele Boscacci, rispettivamente secondo e terzo dell’individuale maschile alle spalle del francese Xavier Gachet. Il ventottenne di Albertville ha preceduto i due atleti valtellinesi di tredici e diciannove secondi rispettivamente, mentre ...